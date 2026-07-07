https://sarabic.ae/20260707/إعلام-ترامب-يصل-إلى-قمة-الناتو-غاضبا-من-الحلفاء-1115022414.html

إعلام: ترامب يصل إلى قمة الناتو "غاضبا من الحلفاء"

إعلام: ترامب يصل إلى قمة الناتو "غاضبا من الحلفاء"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل اعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة hgيوم الثلاثاء، وهو لا يزال غاضباً من حلفائه الذين رفضوا... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T15:37+0000

2026-07-07T15:37+0000

2026-07-07T15:37+0000

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وأوضحت أن ترامب أمضى الأسابيع التي تلت الحرب مع إيران ينتقد علناً القادة الأوروبيين، بمن فيهم أولئك الذين اعتقدوا أن علاقاتهم الشخصية معه ستحميهم من غضبه. حيث سخر ترامب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مدعياً ​​أنها "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها خلال قمة مجموعة السبع، قبل أن ينشر صورة ساخرة لها يوم الاثنين مع تعليق: "مطلوب أمر تقييدي"، كما أعلن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، واصفًا إياه بالضعيف، وملمحًا إلى أن تردده بشأن إيران يُظهر أنه "ليس ونستون تشرشل"، حسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن تقرير لموقع "أكسيوس". وأوضح التقرير أن المخاوف تتزايد في أوروبا من أن ازدراء ترامب للحلفاء سيؤثر على الوجود العسكري الأمريكي في القارة. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية قد خفّضت بالفعل عدد ألوية الجيش الأمريكي القتالية في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة، وألغت نشرًا مُخططًا له لنحو 4000 جندي في بولندا، واتخذت الولايات المتحدة أيضًا خطوات لتقليص عدد الطائرات وناقلات الوقود والسفن الحربية المتاحة لحلف الناتو في حال نشوب أزمة، مما يُجبر أوروبا على التخطيط لحرب بقوة نارية أمريكية أقل. وذكر التقرير أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن الشهر الماضي عن مراجعة مدتها ستة أشهر للقوات الأمريكية في أوروبا، واصفًا الحلفاء بـ"المخزيين" لرفضهم السماح بالوصول إلى قواعدهم لضرب إيران. وفي سياق متصل، يجتمع ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد قادة الناتو القلائل الذين ما زالوا يحظون برضاه، ويشارك ترامب يوم الأربعاء في اجتماع عمل مع قادة الناتو.

https://sarabic.ae/20260706/لتفادي-إغضاب-ترامب-إعلام-حظر-خطاب-زيلينسكي-في-قمة-الناتو-المرتقبة-1114991003.html

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العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم