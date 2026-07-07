https://sarabic.ae/20260707/ترامب-ينبغي-أن-تؤول-السيطرة-على-غرينلاند-لأمريكا-1115028455.html
ترامب: ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأمريكا
ترامب: ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأمريكا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه ينبغي أن تؤول السيطرة على جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة لا الدنمارك. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T20:39+0000
2026-07-07T20:39+0000
2026-07-07T20:39+0000
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وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتوازي مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة بتركيا.وتابع ترامب: "هذا ما أضر بعلاقتي مع حلف الأطلسي.. غرينلاند لا تفيد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق أموالا لمساعدة جرينلاند فعليا. هذه منطقة مهمة للولايات المتحدة، وهي محاطة بسفن صينية وروسية"، وفق قوله.وتابع الرئيس الأمريكي: "لن يوافقوا على ذلك مع كل الأموال التي ننفقها لمساعدتهم في مواجهة روسيا".وتشكل غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، دأب الرئيس الأمريكي على التصريح بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.وقد حذّرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن تحترم واشنطن سلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20260223/رئيس-وزراء-غرينلاند-يرفض-فكرة-إرسال-ترامب-سفينة-مستشفى-إلى-الجزيرة-لا،-شكرا-1110646890.html
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سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
ترامب: ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأمريكا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه ينبغي أن تؤول السيطرة على جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة لا الدنمارك.
وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتوازي مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة بتركيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "قضية السيطرة على غرينلاند أضرت بعلاقات الولايات المتحدة مع حلف الأطلسي".
وتابع ترامب: "هذا ما أضر بعلاقتي مع حلف الأطلسي.. غرينلاند لا تفيد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق أموالا لمساعدة جرينلاند فعليا. هذه منطقة مهمة للولايات المتحدة، وهي محاطة بسفن صينية وروسية"، وفق قوله.
وتابع الرئيس الأمريكي
: "لن يوافقوا على ذلك مع كل الأموال التي ننفقها لمساعدتهم في مواجهة روسيا".
وتشكل غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية
. ومع ذلك، دأب الرئيس الأمريكي على التصريح بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
وقد حذّرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن تحترم واشنطن سلامة أراضيها.