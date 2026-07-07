https://sarabic.ae/20260707/نتنياهو-أختلف-مع-ترامب-ولكن-نتفق-بشأن-إيران-1115027800.html
نتنياهو: أختلف مع ترامب ولكن نتفق بشأن إيران
نتنياهو: أختلف مع ترامب ولكن نتفق بشأن إيران
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه رغم وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران بين الحين والآخر، فإنهما... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلاله أنه من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقا مؤقتا.وقال نتنياهو: "يعتقد الرئيس أنه قادر على وقف البرنامج النووي الإيراني"، لكنه أردف أنه يشك في ذلك. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على "أننا نتفق في الأمور الكبرى، ونختلف أحيانا، لكننا حلفاء بحق"، وفق تعبيره.وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
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إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار
إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار
نتنياهو: أختلف مع ترامب ولكن نتفق بشأن إيران
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه رغم وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران بين الحين والآخر، فإنهما يتفقان في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بطهران.
وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلاله أنه من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقا مؤقتا.
وقال نتنياهو: "يعتقد الرئيس أنه قادر على وقف البرنامج النووي الإيراني"، لكنه أردف أنه يشك في ذلك. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على "أننا نتفق في الأمور الكبرى، ونختلف أحيانا، لكننا حلفاء بحق"، وفق تعبيره.
وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة
بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها
أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.