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نتنياهو: هدفنا ضمان طرق الملاحة وحرية التجارة البحرية
نتنياهو: هدفنا ضمان طرق الملاحة وحرية التجارة البحرية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن هدف سلاح البحرية الإسرائيلي هو ضمان مسارات الملاحة وحرية التجارة البحرية. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قاعدة سلاح البحرية في مدينة حيفا، في ظل توتر متصاعد حول أمن الملاحة في المنطقة، على خلفية الحرب على إيران.ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بيانا أكد من خلاله أن نتنياهو زار قاعدة حيفا التابعة لسلاح البحرية، برفقة قائد السلاح، اللواء إيال هرئيل، حيث تلقى إحاطة عملياتية بشأن نشاطات السلاح البحري وقدراته، كما أجرى حديثا مع جنود ومقاتلين في القاعدة.وقال نتنياهو: "أنا هنا في ميناء حيفا، في قاعدة سلاح البحرية. تلقيت إحاطة وافية بشأن قدراتنا، وهي مثيرة للإعجاب. بعض هذه القدرات ترونها".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ووضعت هدفا بسيطا وهو هدف سلاح البحرية، وهدف دولة إسرائيل، هو ضمان مسارات الملاحة وحرية التجارة البحرية، وهي أمور مهمة جدًا لدولة إسرائيل".وفي سياق متصل، وقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-إسرائيل-لديها-حلفاء-آخرون-بخلاف-الولايات-المتحدة-1114977936.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو: هدفنا ضمان طرق الملاحة وحرية التجارة البحرية

15:13 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن هدف سلاح البحرية الإسرائيلي هو ضمان مسارات الملاحة وحرية التجارة البحرية.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قاعدة سلاح البحرية في مدينة حيفا، في ظل توتر متصاعد حول أمن الملاحة في المنطقة، على خلفية الحرب على إيران.
ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بيانا أكد من خلاله أن نتنياهو زار قاعدة حيفا التابعة لسلاح البحرية، برفقة قائد السلاح، اللواء إيال هرئيل، حيث تلقى إحاطة عملياتية بشأن نشاطات السلاح البحري وقدراته، كما أجرى حديثا مع جنود ومقاتلين في القاعدة.
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وقال نتنياهو: "أنا هنا في ميناء حيفا، في قاعدة سلاح البحرية. تلقيت إحاطة وافية بشأن قدراتنا، وهي مثيرة للإعجاب. بعض هذه القدرات ترونها".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ووضعت هدفا بسيطا وهو هدف سلاح البحرية، وهدف دولة إسرائيل، هو ضمان مسارات الملاحة وحرية التجارة البحرية، وهي أمور مهمة جدًا لدولة إسرائيل".
وفي سياق متصل، وقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
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