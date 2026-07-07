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وزير الخارجية اللبناني: "اتفاق الإطار" مع إسرائيل ليس نهائيا
وزير الخارجية اللبناني: "اتفاق الإطار" مع إسرائيل ليس نهائيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق الإطار مع إسرائيل ليس نهائيا، بل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات يوسف رجي، خلال استقبال وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان في بيروت، في لقاء تطرق إلى التطورات الداخلية في لبنان، في ضوء اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية.وشدد رجي على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الكامل، وتحرير الأسرى، والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية".وأكد وزير الخارجية اللبناني أن "الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، ليس إرضاء لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش اللبناني، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب على جميع المستويات".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، قد أكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يشكلان الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، بما يضمن عودة السكان إلى مناطقهم.ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس"، أمس الاثنين، فإن تصريحات عون جاءت خلال حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان".وقال عون إن "انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان يمثل شرطا أساسيا لترسيخ سيادة الدولة وتمكين الجيش من الانتشار الكامل بتلك المناطق".ووقعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
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العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية اللبناني: "اتفاق الإطار" مع إسرائيل ليس نهائيا
أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق الإطار مع إسرائيل ليس نهائيا، بل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية.
وذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات يوسف رجي، خلال استقبال وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان في بيروت، في لقاء تطرق إلى التطورات الداخلية في لبنان، في ضوء اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية.
وشدد رجي على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الكامل، وتحرير الأسرى، والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية".
وأكد وزير الخارجية اللبناني أن "الحكومة اللبنانية
ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، ليس إرضاء لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش اللبناني، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب على جميع المستويات".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، قد أكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يشكلان الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، بما يضمن عودة السكان إلى مناطقهم.
ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس"، أمس الاثنين، فإن تصريحات عون جاءت خلال حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان".
وقال عون إن "انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان
يمثل شرطا أساسيا لترسيخ سيادة الدولة وتمكين الجيش من الانتشار الكامل بتلك المناطق".
ووقعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات
بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.