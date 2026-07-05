https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-إسرائيل-لديها-حلفاء-آخرون-بخلاف-الولايات-المتحدة-1114977936.html
نتنياهو: إسرائيل لديها حلفاء آخرون بخلاف الولايات المتحدة
نتنياهو: إسرائيل لديها حلفاء آخرون بخلاف الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن إسرائيل لديها حلفاء آخرون بخلاف الولايات المتحدة، مثل الهند. وذلك بعد تصريح نائب الرئيس الأمريكي... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T20:43+0000
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وقال نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز": "لدينا بعض الأصدقاء الآخرين، مثل دولة صغيرة تسمى الهند، يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ولدينا دعم هائل هناك".وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، قال فانس إن ترامب هو الزعيم العالمي الوحيد الذي يتعاطف مع إسرائيل في الوقت الراهن.
https://sarabic.ae/20260705/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-باتفاق-أو-بدونه-أؤكد-أننا-لن-نسمح-لإيران-بامتلاك-أسلحة-نووية-1114975833.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نتنياهو: إسرائيل لديها حلفاء آخرون بخلاف الولايات المتحدة
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن إسرائيل لديها حلفاء آخرون بخلاف الولايات المتحدة، مثل الهند. وذلك بعد تصريح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن واشنطن هي "الحليف القوي الوحيد" المتبقي لإسرائيل.
وقال نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز": "لدينا بعض الأصدقاء الآخرين، مثل دولة صغيرة تسمى الهند، يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ولدينا دعم هائل هناك".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظل "أعظم صديق" لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق.
يأتي ذلك بعدما صرح فانس بأن الولايات المتحدة هي "الحليف القوي الوحيد" المتبقي لإسرائيل في العالم. فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يحترم فانس لكن هذا لا يعني أنه يتفق معه دائمًا.
وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، قال فانس إن ترامب هو الزعيم العالمي الوحيد الذي يتعاطف مع إسرائيل في الوقت الراهن.