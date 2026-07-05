https://sarabic.ae/20260705/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-باتفاق-أو-بدونه-أؤكد-أننا-لن-نسمح-لإيران-بامتلاك-أسلحة-نووية-1114975833.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي: باتفاق أو بدونه أؤكد أننا لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي: باتفاق أو بدونه أؤكد أننا لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تخوض "معركة متعددة الجبهات" ضد من يسعون إلى القضاء عليها. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T18:41+0000

2026-07-05T18:41+0000

2026-07-05T18:41+0000

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وشدد نتنياهو، على أن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي أم لا، قائلا: "طالما بقيت رئيسا للوزراء، فلن تحصل إيران على هذا السلاح".وزعم نتنياهو، أن "بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل"، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة تدعم هذا الادعاء.كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية "تطل اليوم على سوريا، وتسيطر على قلعة الشقيف في لبنان، وتدافع عن إسرائيل قرب حدود الليطاني".وشهدت واشنطن، منذ نيسان/ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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