رئيس وزراء غرينلاند يرفض فكرة إرسال ترامب سفينة مستشفى إلى الجزيرة: "لا، شكرا"
رئيس وزراء غرينلاند يرفض فكرة إرسال ترامب سفينة مستشفى إلى الجزيرة: "لا، شكرا"
تابعنا عبر
رفض رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال سفينة مستشفى إلى الجزيرة، داعيًا الولايات المتحدة إلى الحوار بدلًا من نشر "تعليقات عشوائية" على وسائل التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيرسل مستشفى عائمًا إلى غرينلاند لرعاية السكان المحليين، موضحًا أن السفينة "في طريقها بالفعل".
يوم الأحد، أفادت هيئة الإذاعة الدنماركية، أن الحكومة الدنماركية لم تكن على علم بأي خطط لإرسال مستشفى عائم من الولايات المتحدة إلى الجزيرة، وأشار وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، إلى عدم وجود حاجة لأي مساعدة خارجية.
قال نيلسن على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "نقول: لا، شكرًا.. لقد أخذنا بعين الاعتبار فكرة الرئيس ترامب بإرسال مستشفى عائم أمريكي إلى غرينلاند".
وأشار السياسي إلى أن غرينلاند تتمتع بنظام رعاية صحية عامة مجاني، موضحًا أن هذا ليس هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تُدفع تكاليف العلاج.
وحثّ نيلسن قائلاً: "نحن منفتحون دائمًا على الحوار والتعاون، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، ولكن بدلًا من نشر تعليقات عشوائية على وسائل التواصل الاجتماعي، تواصلوا معنا مباشرةً".
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أنها سعيدة بالعيش في بلد يتمتع فيه الجميع بحق الوصول المجاني والمتساوي إلى الرعاية الصحية، وأن النهج نفسه مُتبع في غرينلاند.
في 25 يناير/كانون الثاني، زعم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أنه إذا شُخّص أي شخص في غرينلاند بالسرطان اليوم، فسيكون ذلك "حكمًا بالإعدام تقريبًا".
وفي 27 يناير/كانون الثاني، اتهم عضو البرلمان الأوروبي الدنماركي، هنريك دال، والتز بالكذب، مضيفًا أنه على الأرجح لا يشعر حتى بالخجل من ذلك.
غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.
وحذّر قادة الدنمارك وغرينلاند السلطات الأمريكية من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين أنهم يتوقعون احترام وحدة أراضي المملكة.
