البيت الأبيض ينشر بطاقة تهنئة "عيد الحب" تحمل خريطة غرينلاند
نشر البيت الأبيض، اليوم السبت، بطاقة معايدة بمناسبة "عيد الحب"، تحمل خريطة غرينلاند ورسالة قال فيها "حان الوقت لوضع مسمى لعلاقتنا". 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وتُظهر الصورة، المنشورة على منصة "إكس"، خريطة غرينلاند داخل شكل قلب.وجاء في الرسالة المكتوبة على البطاقة: "حان الوقت لوضع مسمى لعلاقتنا".كما نشر البيت الأبيض بطاقة معايدة أخرى بشأن قضية الهجرة، والتي تحمل أيضا شكل قلب، تتضمن تعليقا: "حبي لكِ قويٌّ كحب الديمقراطيين للمهاجرين غير الشرعيين".وغرينلاند هي جزء من مملكة الدنمارك، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من ضم الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
