الدنمارك ترد على صورة ترامب: غرينلاند لا تحتاج إلى مستشفيات "عائمة"

الدنمارك ترد على صورة ترامب: غرينلاند لا تحتاج إلى مستشفيات "عائمة"

أكدت الدنمارك، اليوم الأحد، أن "غرينلاند تتمتع بخدمات رعاية صحية متاحة لجميع سكانها"، مشيرة إلى عدم وجود أي حاجة لمبادرة صحية خاصة، وذلك بعد إعلان الرئيس... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

وكان الرئيس الأمريكي قد كتب، أمس السبت، على منصته "تروث سوشال" أنه سيقوم بإرسال "سفينة مستشفى رائعة إلى غرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك"، موضحًا أن العملية تتم بالتنسيق مع مبعوثه الخاص إلى الجزيرة، جيف لاندري.ورداً على ذلك، قال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن، في مقابلة مع التلفزيون المحلي، إنه لا يعلم بقدوم أي سفينة مستشفى، مضيفًا: "ترامب ينشر باستمرار تغريدات حول غرينلاند، ربما يعكس ذلك الواقع الجديد في السياسة الدولية". وأوضاف بولسن، أن "سكان غرينلاند يحصلون على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، سواء داخل الإقليم أو عند الحاجة لتخصصات طبية يمكنهم تلقيها في الدنمارك. لا يوجد ما يبرر إرسال أي مبادرة صحية خاصة".وتشكل غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، دأب الرئيس الأمريكي على التصريح بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.وقد حذّرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن تحترم واشنطن سلامة أراضيها.

