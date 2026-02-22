ترامب يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند لتقديم الرعاية الطبية للسكان المحليين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند لتقديم الرعاية الطبية للسكان المحليين
وقال الرئيس الأمريكي في تصريح على منصة "تروث سوشيال": "سنرسل سفينة مستشفى كبيرة إلى غرينلاند، لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة هناك".وأضاف الرئيس أن السفينة "في طريقها".وتشكل غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، دأب الرئيس الأمريكي على التصريح بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.وقد حذّرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن تحترم واشنطن سلامة أراضيها.
ترامب يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند لتقديم الرعاية الطبية للسكان المحليين

03:40 GMT 22.02.2026 (تم التحديث: 03:41 GMT 22.02.2026)
© AP Photo / Allison Robbertالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند لرعاية السكان المحليين.
وقال الرئيس الأمريكي في تصريح على منصة "تروث سوشيال": "سنرسل سفينة مستشفى كبيرة إلى غرينلاند، لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة هناك".
ووفقًا لترامب، تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري.
وأضاف الرئيس أن السفينة "في طريقها".
وتشكل غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، دأب الرئيس الأمريكي على التصريح بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
البيت الأبيض ينشر بطاقة تهنئة "عيد الحب" تحمل خريطة غرينلاند
14 فبراير, 11:40 GMT
وقد حذّرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن تحترم واشنطن سلامة أراضيها.
