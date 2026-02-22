https://sarabic.ae/20260222/ترامب-يعلن-إرسال-سفينة-مستشفى-إلى-غرينلاند-لتقديم-الرعاية-الطبية-للسكان-المحليين-1110614237.html
ترامب يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند لتقديم الرعاية الطبية للسكان المحليين
ترامب يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند لتقديم الرعاية الطبية للسكان المحليين
03:40 GMT 22.02.2026 (تم التحديث: 03:41 GMT 22.02.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند لرعاية السكان المحليين.
وقال الرئيس الأمريكي في تصريح على منصة "تروث سوشيال": "سنرسل سفينة مستشفى كبيرة إلى غرينلاند، لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة هناك
".
ووفقًا لترامب، تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري.
وأضاف الرئيس أن السفينة "في طريقها
".
وتشكل غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، دأب الرئيس الأمريكي على التصريح بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
وقد حذّرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن تحترم واشنطن سلامة أراضيها.