https://sarabic.ae/20260705/زاخاروفا-تعليقا-على-رفض-كييف-وقف-الهجمات-على-كوستانتينيفكا-زيلينسكي-لا-يحتاج-إلى-الأوكرانيين-1114966903.html

زاخاروفا تعليقا على رفض كييف وقف الهجمات على كوستانتينيفكا: زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين

زاخاروفا تعليقا على رفض كييف وقف الهجمات على كوستانتينيفكا: زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد،، تعليقاً على رفض كييف وقف الضربات الجوية على كوستانتينيفكا، لاستعادة جثث جنود القوات... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T14:39+0000

2026-07-05T14:39+0000

2026-07-05T14:39+0000

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على رفض كييف وقف الضربات على كونستانتينوفكا: "زيلينسكي لا يحتاج إلى الأوكرانيين، أحياءً كانوا أم أمواتًا".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع من تموز/يوليو 2026، وبعد إعلان وزارة الدفاع الروسية استعدادها لنقل جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا، أعربت أكثر من عشرين وسيلة إعلامية من مختلف البلدان والقارات عن رغبتها في السفر إلى المدينة لتغطية عملية نقل الجثث".وأضافت الوزارة: "إذا وافق الجانب الأوكراني على العمل الإنساني المقترح، فإن وزارة الدفاع الروسية ستكون على استعداد لتنظيم عمل الصحفيين في كونستانتينوفكا".وكانت اقترحت وزارة الدفاع الروسية إجراء لأهداف إنسانية، يوم أمس السبت، وذلك لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا. ومن المتوقع أن يتم تنفيذه من الساعة 12:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يوليو/تموز. ويتعين على سلطات كييف إبلاغ القيادة الروسية بردها بحلول اليوم الأحد.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.

https://sarabic.ae/20260705/الدفاع-الروسية-تؤكد-استعدادها-لتنظيم-تواجد-الصحفيين-في-كونستانتينوفكا---عاجل-1114963794.html

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