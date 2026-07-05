https://sarabic.ae/20260705/الدفاع-الروسية-تؤكد-استعدادها-لتنظيم-تواجد-الصحفيين-في-كونستانتينوفكا---عاجل-1114963794.html

الدفاع الروسية تؤكد استعدادها لتنظيم تواجد الصحفيين في كونستانتينوفكا

الدفاع الروسية تؤكد استعدادها لتنظيم تواجد الصحفيين في كونستانتينوفكا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، شريطة أن توقف القوات المسلحة الأوكرانية إطلاق النار في مدينة كونستانتينوفكا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T12:49+0000

2026-07-05T12:49+0000

2026-07-05T13:05+0000

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع من تموز/يوليو 2026، وبعد إعلان وزارة الدفاع الروسية استعدادها لنقل جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا، أعربت أكثر من عشرين وسيلة إعلامية من مختلف البلدان والقارات عن رغبتها في السفر إلى المدينة لتغطية عملية نقل الجثث".وكانت اقترحت وزارة الدفاع الروسية إجراء لأهداف إنسانية، يوم أمس السبت، وذلك لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا. ومن المتوقع أن يتم تنفيذه من الساعة 12:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يوليو/تموز. ويتعين على سلطات كييف إبلاغ القيادة الروسية بردها بحلول اليوم الأحد.وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيابوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط

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