بوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط، مؤكداً أن الأمر الأهم هو "أن نكون...
12:05 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 12:39 GMT 21.04.2026)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط، مؤكداً أن الأمر الأهم هو "أن نكون معاً".
وقال بوتين خلال حفل توزيع "جوائز الخدمة": "اليوم ندرك أن الأمر الأهم هو أن نكون معاً، وأنه بفضل تماسكنا وتلاحمنا فقط سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن خصوم روسيا سيحاولون استغلال أي فرصة لزعزعة استقرار الوضع في البلاد قبل انتخابات مجلس الدوما.
وأضاف الرئيس الروسي: "نحن ندرك أن الانتخابات ستُجرى في ظروف صعبة، وأن خصومنا كما سنسميهم، أو بالأحرى المعادين لنا وخاصة الخارجيين منهم، سيحاولون استغلال أي فرصة لتقسيم المجتمع الروسي وزعزعة استقراره".
وفي يوم 27 مارس/ آذار الفائت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة بأنها "معركة عادلة لضمان حياة سلمية وآمنة للأجيال القادمة
وقال بوتين خلال احتفالية في قصر الكرملين بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحرس الوطني الروسي: "إنها معركة عادلة من أجل حياة سلمية وحرة وآمنة لأطفالنا وأحفادنا على أرضهم، ومن أجل الحق التاريخي المقدس لشعبنا في التحدث بلغته الأم".
وأضاف: "نقاتل لنكرم أسلافنا الأبطال ونحافظ على وصايا وإيمان (إرث) الآباء والأجداد".