لافروف: موسكو تأمل في احترام وتنفيذ اتفاقيات ألاسكا بشأن أوكرانيا
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية...
2026-04-21T12:01+0000
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ألاسكا بشأن أوكرانيا.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالوكالة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور: "ما زلنا متفائلين... ونأمل، على وجه الخصوص، أن يتم احترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا (التي جرى التوصل إليها خلال قمة الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب منتصف آب/أغسطس الماضي)، وتنفيذها".
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، يوم أمس الاثنين، أن روسيا ما زالت ملتزمة بما تم التوصل إليه، خلال قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وقال إيفانوف: "روسيا لا تزال ملتزمة بما تم الاتفاق عليه على أعلى مستوى خلال القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".
وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم 29 مارس/ آذار الفائت، أن روسيا تدعو الزملاء الأمريكيين إلى تنفيذ ما اتفقت عليه الدول خلال القمة التي عُقدت في أنكوريدج بولاية ألاسكا.
وقال أوشاكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، مقدم برنامج "فيستي": "كما تعلمون، ربما سأكشف سرًا، لكن هذا بالضبط ما ندعو زملاءنا الأمريكيين إلى القيام به. وهذا هو المطلوب الآن"، وذلك ردًا على سؤال بشأن سبب عدم تمكن الأمريكيين من مطالبة كييف بتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال قمة ألاسكا.