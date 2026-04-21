لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل

لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الروسية الراغبة في العودة إلى ليبيا مهتمة ببيئة آمنة في البلاد. 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T10:53+0000

2026-04-21T10:53+0000

2026-04-21T11:19+0000

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الطاهر الباعور القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة: "الشركات الراغبة في العودة إلى ليبيا، وهي كثيرة، مهتمة ببيئة أمنية موثوقة تمامًا".كما أكد وزير الخالاجية الروسية على أنه "سنبحث عن فرص لمساعدة شركاتنا في العودة إلى الاقتصاد الليبي عبر آلية اللجنة الحكومية المشتركة التي ستستأنف عملها. لقد اتفقنا اليوم مع السيد الوزير (القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية) ووزير التجارة".وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على أن الليبيين وحدهم من يجب أن يتخذ القرارات المصيرية بشأن مستقبل بلادهم دون أي تدخل خارجي.وقال لافروف: "نحن مقتنعون بأن الليبيين أنفسهم يجب أن يتخذوا القرارات الأساسية بشأن مستقبل بلدهم، دون تدخل خارجي، وأن يتغلبوا على الخلافات بين مختلف الأطراف الليبية، ويعيدوا بناء وحدة وسلامة أراضي بلدهم".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنتظر مشاركة الوفد الليبي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها في 28-29 تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري بموسكو.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع القائم بأعمال وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور: "ننتظر وفد ليبيا في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقررة في النصف الثاني من هذا العام في موسكو".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف وباعور يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, روسيا, اقتصاد, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, видео