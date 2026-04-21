عربي
لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/-لافروف-الشركات-الروسية-التي-ترغب-بالعودة-إلى-ليبيا-مهتمة-باستتباب-الأوضاع-الأمنية---عاجل-1112743797.html
لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الروسية الراغبة في العودة إلى ليبيا مهتمة ببيئة آمنة في البلاد. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T10:53+0000
2026-04-21T11:19+0000
سيرغي لافروف
روسيا
اقتصاد
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112744782_0:36:3513:2012_1920x0_80_0_0_e6f4c5ad628b1d67c5e441817b8e3f08.jpg
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الطاهر الباعور القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة: "الشركات الراغبة في العودة إلى ليبيا، وهي كثيرة، مهتمة ببيئة أمنية موثوقة تمامًا".كما أكد وزير الخالاجية الروسية على أنه "سنبحث عن فرص لمساعدة شركاتنا في العودة إلى الاقتصاد الليبي عبر آلية اللجنة الحكومية المشتركة التي ستستأنف عملها. لقد اتفقنا اليوم مع السيد الوزير (القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية) ووزير التجارة".وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على أن الليبيين وحدهم من يجب أن يتخذ القرارات المصيرية بشأن مستقبل بلادهم دون أي تدخل خارجي.وقال لافروف: "نحن مقتنعون بأن الليبيين أنفسهم يجب أن يتخذوا القرارات الأساسية بشأن مستقبل بلدهم، دون تدخل خارجي، وأن يتغلبوا على الخلافات بين مختلف الأطراف الليبية، ويعيدوا بناء وحدة وسلامة أراضي بلدهم".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنتظر مشاركة الوفد الليبي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها في 28-29 تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري بموسكو.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع القائم بأعمال وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور: "ننتظر وفد ليبيا في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقررة في النصف الثاني من هذا العام في موسكو".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف وباعور يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف وباعور يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
2026-04-21T10:53+0000
true
PT42M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112744782_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_b24d4ceeef161179cc7c202cf04211b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي مع وزير الخارجية الليبي بالوكالة الطاهر الباعور
وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي مع وزير الخارجية الليبي بالوكالة الطاهر الباعور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала