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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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16:35 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
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المقهى الثقافي
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موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا
موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، بأن النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T08:11+0000
2026-07-10T08:11+0000
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وقالت زاخاروفا: "يبدو أن تنامي قوة النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا، ورغبة نظام كييف الجامحة في تمجيد المتعاونين مع الفاشية، قد تجاوزت قدرة وارسو على التحمل. لم تعد مستعدة للتسامح مع تمجيد المسؤولين عن إبادة الشعب البولندي في غرب أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية". وأضافت: "إن وارسو وكييف توضحان بوضوح لـ"أوروبا الديمقراطية" و"الغرب المستنير" بأكمله ثمن "الصداقة" الوهمية القائمة على الكراهية، وتحديدًا رهاب روسيا والنازية الجديدة التي تغذيها". وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، صرّح في وقت سابق بأن "المشاعر المعادية للأوكرانيين في بولندا تصاعدت أخيرًا، وأن المجتمع البولندي قد غيّر موقفه جراء إقامة عدد كبير من اللاجئين في البلاد لفترات طويلة. وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أعلن في وقت سابق، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها. وأرجع نافروتسكي هذه الخطوة إلى تورط زيلينسكي في تمجيد شخصيات تابعة لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المصنفة كمنظمة إرهابية ومتطرفة في روسيا)، قائلاً: "أنا مستاء للغاية وأشعر بخيبة أمل من تمجيد المجرمين".الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونيةروسيا تطرح ملف استخدام كييف للأسلحة الكيميائية على منظمة الحظر وتطالب برد واضح
https://sarabic.ae/20260710/الخارجية-الروسية-قمة-الناتو-في-أنقرة-كانت-مهينة-لزيلينسكي-1115086092.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الخارجية الروسية

موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا

08:11 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، بأن النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا.
وقالت زاخاروفا: "يبدو أن تنامي قوة النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا، ورغبة نظام كييف الجامحة في تمجيد المتعاونين مع الفاشية، قد تجاوزت قدرة وارسو على التحمل. لم تعد مستعدة للتسامح مع تمجيد المسؤولين عن إبادة الشعب البولندي في غرب أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

وأشارت إلى أن التوترات بين أوكرانيا وبولندا "ستزداد حدة".

وأضافت: "إن وارسو وكييف توضحان بوضوح لـ"أوروبا الديمقراطية" و"الغرب المستنير" بأكمله ثمن "الصداقة" الوهمية القائمة على الكراهية، وتحديدًا رهاب روسيا والنازية الجديدة التي تغذيها".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
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الخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي
01:40 GMT
وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، صرّح في وقت سابق بأن "المشاعر المعادية للأوكرانيين في بولندا تصاعدت أخيرًا، وأن المجتمع البولندي قد غيّر موقفه جراء إقامة عدد كبير من اللاجئين في البلاد لفترات طويلة.

وقال توسك عبر تسجيل فيديو: "أنا على دراية تامة بالرأي العام. إن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا سيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى نشوب صراعات".

وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أعلن في وقت سابق، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها.
وأرجع نافروتسكي هذه الخطوة إلى تورط زيلينسكي في تمجيد شخصيات تابعة لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المصنفة كمنظمة إرهابية ومتطرفة في روسيا)، قائلاً: "أنا مستاء للغاية وأشعر بخيبة أمل من تمجيد المجرمين".
الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية
روسيا تطرح ملف استخدام كييف للأسلحة الكيميائية على منظمة الحظر وتطالب برد واضح
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