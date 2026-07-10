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موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا
موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، بأن النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا: "يبدو أن تنامي قوة النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا، ورغبة نظام كييف الجامحة في تمجيد المتعاونين مع الفاشية، قد تجاوزت قدرة وارسو على التحمل. لم تعد مستعدة للتسامح مع تمجيد المسؤولين عن إبادة الشعب البولندي في غرب أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية". وأضافت: "إن وارسو وكييف توضحان بوضوح لـ"أوروبا الديمقراطية" و"الغرب المستنير" بأكمله ثمن "الصداقة" الوهمية القائمة على الكراهية، وتحديدًا رهاب روسيا والنازية الجديدة التي تغذيها". وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، صرّح في وقت سابق بأن "المشاعر المعادية للأوكرانيين في بولندا تصاعدت أخيرًا، وأن المجتمع البولندي قد غيّر موقفه جراء إقامة عدد كبير من اللاجئين في البلاد لفترات طويلة. وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أعلن في وقت سابق، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها. وأرجع نافروتسكي هذه الخطوة إلى تورط زيلينسكي في تمجيد شخصيات تابعة لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المصنفة كمنظمة إرهابية ومتطرفة في روسيا)، قائلاً: "أنا مستاء للغاية وأشعر بخيبة أمل من تمجيد المجرمين".الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونيةروسيا تطرح ملف استخدام كييف للأسلحة الكيميائية على منظمة الحظر وتطالب برد واضح
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الخارجية الروسية
موسكو: النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، بأن النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا باتت فوق طاقة بولندا.
وقالت زاخاروفا: "يبدو أن تنامي قوة النزعة النازية الجديدة في أوكرانيا، ورغبة نظام كييف الجامحة في تمجيد المتعاونين مع الفاشية، قد تجاوزت قدرة وارسو على التحمل. لم تعد مستعدة للتسامح مع تمجيد المسؤولين عن إبادة الشعب البولندي في غرب أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية".
وأشارت إلى أن التوترات بين أوكرانيا وبولندا "ستزداد حدة".
وأضافت: "إن وارسو وكييف توضحان بوضوح لـ"أوروبا الديمقراطية" و"الغرب المستنير" بأكمله ثمن "الصداقة" الوهمية القائمة على الكراهية، وتحديدًا رهاب روسيا والنازية الجديدة التي تغذيها".
وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، صرّح في وقت سابق بأن "المشاعر المعادية للأوكرانيين في بولندا تصاعدت أخيرًا، وأن المجتمع البولندي قد غيّر موقفه جراء إقامة عدد كبير من اللاجئين في البلاد لفترات طويلة.
وقال توسك عبر تسجيل فيديو: "أنا على دراية تامة بالرأي العام. إن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا سيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى نشوب صراعات".
وكان الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، أعلن في وقت سابق، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها.
وأرجع نافروتسكي هذه الخطوة إلى تورط زيلينسكي في تمجيد شخصيات تابعة لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المصنفة كمنظمة إرهابية ومتطرفة في روسيا)، قائلاً: "أنا مستاء للغاية وأشعر بخيبة أمل من تمجيد المجرمين".