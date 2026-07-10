https://sarabic.ae/20260710/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تريد-أن-تتحول-دول-البلطيق-إلى-وقود-للمدافع-لصالح-الدول-الأنجلوسكسونية-1115087710.html
الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية
الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا لا ترغب في أن يستخدم الغرب دول البلطيق في مخططات مناهضة لروسيا، أو أن تؤدي دور "وقود للمدافع". 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T04:09+0000
2026-07-10T04:09+0000
2026-07-10T05:18+0000
روسيا
موسكو
دول البلطيق
العالم
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وأشار غالوزين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" إلى أن موقف روسيا تجاه دول البلطيق لا يزال يتسم بالحياد الحذر، وقال: "هذا الموقف لا يأتي فقط في سياق التاريخ المشترك والعيش معًا في دولة واحدة سابقًا، بل ينبع أيضًا من عدم اهتمامنا بوجود توتر عسكري قرب حدودنا الحالية".يُذكر أن رئيس الوزراء اللاتفي، أندريس كولبيرغس، كان قد أعلن في نهاية حزيران/يونيو الماضي، عن خطط لإنشاء مشروع لاتفّي-أوكراني مشترك لإنتاج طائرات مسيرة في المنطقة الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا. ووفقاً له، فقد جرى اختيار هذا الموقع لتعزيز جهود مكافحة الطائرات المسيرة، بهدف إطلاق طائرات اعتراضية بشكل سريع في الأجواء.موسكو: لا توجد آلية لاستبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروباالخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
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روسيا, موسكو, دول البلطيق, العالم
روسيا, موسكو, دول البلطيق, العالم
الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية
04:09 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 05:18 GMT 10.07.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا لا ترغب في أن يستخدم الغرب دول البلطيق في مخططات مناهضة لروسيا، أو أن تؤدي دور "وقود للمدافع".
وأشار غالوزين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" إلى أن موقف روسيا تجاه دول البلطيق لا يزال يتسم بالحياد الحذر، وقال: "هذا الموقف لا يأتي فقط في سياق التاريخ المشترك والعيش معًا في دولة واحدة سابقًا، بل ينبع أيضًا من عدم اهتمامنا بوجود توتر عسكري قرب حدودنا الحالية".
ولفت إلى "أننا بناءً على ذلك، لا نريد أن يجري عسكرة هذه الدول أولاً، ثم تحويلها إلى "ورقة مساومة" أو "وقود رخيص للمدافع" في المخططات الجيوسياسية المناهضة لروسيا والتي يديرها الأنجلوسكسون".
يُذكر أن رئيس الوزراء اللاتفي، أندريس كولبيرغس، كان قد أعلن في نهاية حزيران/يونيو الماضي، عن خطط لإنشاء مشروع لاتفّي-أوكراني مشترك لإنتاج طائرات مسيرة في المنطقة الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا. ووفقاً له، فقد جرى اختيار هذا الموقع لتعزيز جهود مكافحة الطائرات المسيرة، بهدف إطلاق طائرات اعتراضية بشكل سريع في الأجواء.