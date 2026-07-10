الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
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08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
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ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية
الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا لا ترغب في أن يستخدم الغرب دول البلطيق في مخططات مناهضة لروسيا، أو أن تؤدي دور "وقود للمدافع". 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T04:09+0000
2026-07-10T05:18+0000
روسيا
موسكو
دول البلطيق
العالم
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وأشار غالوزين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" إلى أن موقف روسيا تجاه دول البلطيق لا يزال يتسم بالحياد الحذر، وقال: "هذا الموقف لا يأتي فقط في سياق التاريخ المشترك والعيش معًا في دولة واحدة سابقًا، بل ينبع أيضًا من عدم اهتمامنا بوجود توتر عسكري قرب حدودنا الحالية".يُذكر أن رئيس الوزراء اللاتفي، أندريس كولبيرغس، كان قد أعلن في نهاية حزيران/يونيو الماضي، عن خطط لإنشاء مشروع لاتفّي-أوكراني مشترك لإنتاج طائرات مسيرة في المنطقة الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا. ووفقاً له، فقد جرى اختيار هذا الموقع لتعزيز جهود مكافحة الطائرات المسيرة، بهدف إطلاق طائرات اعتراضية بشكل سريع في الأجواء.موسكو: لا توجد آلية لاستبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروباالخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
https://sarabic.ae/20260707/الخارجية-الروسية-دول-البلطيق-تلعب-بالنار-بإتاحة-أراضيها-للقيام-بأعمال-معادية-لروسيا-1115003257.html
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روسيا, موسكو, دول البلطيق, العالم
روسيا, موسكو, دول البلطيق, العالم

الخارجية الروسية: موسكو لا تريد أن تتحول دول البلطيق إلى "وقود للمدافع" لصالح الدول الأنجلوسكسونية

04:09 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 05:18 GMT 10.07.2026)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا لا ترغب في أن يستخدم الغرب دول البلطيق في مخططات مناهضة لروسيا، أو أن تؤدي دور "وقود للمدافع".
وأشار غالوزين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" إلى أن موقف روسيا تجاه دول البلطيق لا يزال يتسم بالحياد الحذر، وقال: "هذا الموقف لا يأتي فقط في سياق التاريخ المشترك والعيش معًا في دولة واحدة سابقًا، بل ينبع أيضًا من عدم اهتمامنا بوجود توتر عسكري قرب حدودنا الحالية".

ولفت إلى "أننا بناءً على ذلك، لا نريد أن يجري عسكرة هذه الدول أولاً، ثم تحويلها إلى "ورقة مساومة" أو "وقود رخيص للمدافع" في المخططات الجيوسياسية المناهضة لروسيا والتي يديرها الأنجلوسكسون".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
الخارجية الروسية: دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا
7 يوليو, 04:24 GMT
يُذكر أن رئيس الوزراء اللاتفي، أندريس كولبيرغس، كان قد أعلن في نهاية حزيران/يونيو الماضي، عن خطط لإنشاء مشروع لاتفّي-أوكراني مشترك لإنتاج طائرات مسيرة في المنطقة الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا. ووفقاً له، فقد جرى اختيار هذا الموقع لتعزيز جهود مكافحة الطائرات المسيرة، بهدف إطلاق طائرات اعتراضية بشكل سريع في الأجواء.
موسكو: لا توجد آلية لاستبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
الخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
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