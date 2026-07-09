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روسيا تطرح ملف استخدام كييف للأسلحة الكيميائية على منظمة الحظر وتطالب برد واضح
روسيا تطرح ملف استخدام كييف للأسلحة الكيميائية على منظمة الحظر وتطالب برد واضح
سبوتنيك عربي
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، أن روسيا تنتظر رد فعل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T19:09+0000
2026-07-09T19:09+0000
العالم
روسيا
موسكو
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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وقال تارابرين في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك": "عشية الدورة الحالية، قدمت روسيا الاتحادية إلى المجلس التنفيذي دفعة جديدة من المعلومات حول انتهاكات أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".وتابع تارابرين: "نتوقع ردا محددا من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف في الاتفاقية بشأن الوقائع التي قدمتها روسيا حول استخدام التشكيلات المسلحة الأوكرانية مواد كيميائية سامة، ومواد سامة، ومواد مكافحة الشغب ذات الاستخدام المحظور كوسائل للحرب الكيميائية".وتُعقد في لاهاي خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو/تموز الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
https://sarabic.ae/20250704/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تتجاهل-بيانات-روسية-حول-استخدام-كييف-أسلحة-محظورة-1102365184.html
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العالم, روسيا, موسكو, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
العالم, روسيا, موسكو, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

روسيا تطرح ملف استخدام كييف للأسلحة الكيميائية على منظمة الحظر وتطالب برد واضح

19:09 GMT 09.07.2026
© Sputnikمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik
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أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، أن روسيا تنتظر رد فعل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المعلومات الجديدة المتعلقة بانتهاكات كييف لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال تارابرين في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك": "عشية الدورة الحالية، قدمت روسيا الاتحادية إلى المجلس التنفيذي دفعة جديدة من المعلومات حول انتهاكات أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف أن البيانات المقدمة تشير إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت في 6 يناير/كانون الثاني و17 أبريل/نيسان عام 2026 ذخائر تحتوي على مادة "الكلوربيكرين" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي مادة تُصنف ضمن المواد السامة الخانقة.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بيانات روسية حول استخدام كييف أسلحة محظورة
4 يوليو 2025, 18:31 GMT
وتابع تارابرين: "نتوقع ردا محددا من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف في الاتفاقية بشأن الوقائع التي قدمتها روسيا حول استخدام التشكيلات المسلحة الأوكرانية مواد كيميائية سامة، ومواد سامة، ومواد مكافحة الشغب ذات الاستخدام المحظور كوسائل للحرب الكيميائية".

وأشار تارابرين إلى أن موسكو كانت قد أبلغت المنظمة في وقت سابق أيضا عن قيام التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتلغيم وتفجير خزانات وصهاريج تحتوي على مواد كيميائية سامة، مثل الأمونيا وحمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك وحمض النيتريك.

وتُعقد في لاهاي خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو/تموز الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
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