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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلمية
الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلمية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعه، بأن موسكو ترى أن نظام كييف لا يميل لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خلال إحاطة صحفية: "نرى أن نظام كييف لا يميل إطلاقًا إلى عملية سلام في الوقت الراهن".وتابع: "نُواصل العملية العسكرية الخاصة، ومع محاولات كييف للتصعيد، نُواصل توسيع نطاق المنطقة الأمنية، المنطقة العازلة. وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا الأمر مرارًا وتكرارًا".وأضاف: "الجانب الروسي على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويواصل لفت انتباهها إلى عدم قبول هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية من جانب نظام كييف".
https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-تصرفات-الناتو-العدوانية-تدفع-روسيا-لأن-تكون-قوية-وواثقة-من-نفسها-1115073589.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلمية

09:52 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 10.07.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعه، بأن موسكو ترى أن نظام كييف لا يميل لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني.
وقال خلال إحاطة صحفية: "نرى أن نظام كييف لا يميل إطلاقًا إلى عملية سلام في الوقت الراهن".
وأضاف: "لا تزال روسيا منفتحة على تحقيق أهدافها عبر مفاوضات سياسية ودبلوماسية سلمية، والرئيس بوتين لا يزال منفتحًا على ذلك. ولكن في ظل الظروف التي يتعذر فيها ذلك، بسبب عدم رغبة نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "نُواصل العملية العسكرية الخاصة، ومع محاولات كييف للتصعيد، نُواصل توسيع نطاق المنطقة الأمنية، المنطقة العازلة. وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا الأمر مرارًا وتكرارًا".
وأشار إلى أنه لا حاجة لتحضيرات عاجلة لمحادثة بوتين وترامب، قائلًا: "لم تجر المحادثة الهاتفية؛ ولا حاجة لأي تحضيرات خاصة؛ يمكن الاتفاق عليها بسرعة كبيرة؛ قنوات الحوار لدينا تعمل بشكل سليم".
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
أمس, 13:11 GMT
وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أن النشاط الإرهابي الذي تشنه كييف ضد محطة زابوروجيا للطاقة النووية يفاقم الوضع ويشكل خطرًا جسيمًا.
وأضاف: "الجانب الروسي على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويواصل لفت انتباهها إلى عدم قبول هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية من جانب نظام كييف".
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