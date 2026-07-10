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الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلمية
الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلمية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعه، بأن موسكو ترى أن نظام كييف لا يميل لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خلال إحاطة صحفية: "نرى أن نظام كييف لا يميل إطلاقًا إلى عملية سلام في الوقت الراهن".وتابع: "نُواصل العملية العسكرية الخاصة، ومع محاولات كييف للتصعيد، نُواصل توسيع نطاق المنطقة الأمنية، المنطقة العازلة. وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا الأمر مرارًا وتكرارًا".وأضاف: "الجانب الروسي على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويواصل لفت انتباهها إلى عدم قبول هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية من جانب نظام كييف".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلمية
09:52 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 10.07.2026)
يتبع
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعه، بأن موسكو ترى أن نظام كييف لا يميل لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني.
وقال خلال إحاطة صحفية: "نرى أن نظام كييف لا يميل إطلاقًا إلى عملية سلام في الوقت الراهن".
وأضاف: "لا تزال روسيا منفتحة على تحقيق أهدافها عبر مفاوضات سياسية ودبلوماسية سلمية، والرئيس بوتين لا يزال منفتحًا على ذلك. ولكن في ظل الظروف التي يتعذر فيها ذلك، بسبب عدم رغبة نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "نُواصل العملية العسكرية الخاصة، ومع محاولات كييف للتصعيد، نُواصل توسيع نطاق المنطقة الأمنية، المنطقة العازلة. وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا الأمر مرارًا وتكرارًا".
وأشار إلى أنه لا حاجة لتحضيرات عاجلة لمحادثة بوتين وترامب، قائلًا: "لم تجر المحادثة الهاتفية؛ ولا حاجة لأي تحضيرات خاصة؛ يمكن الاتفاق عليها بسرعة كبيرة؛ قنوات الحوار لدينا تعمل بشكل سليم".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أن النشاط الإرهابي الذي تشنه كييف ضد محطة زابوروجيا للطاقة النووية يفاقم الوضع ويشكل خطرًا جسيمًا.
وأضاف: "الجانب الروسي على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويواصل لفت انتباهها إلى عدم قبول هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية من جانب نظام كييف".