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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط أوكراني لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني" العسكري
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط أوكراني لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني" العسكري
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن إحباط عمل إرهابي واسع النطاق خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني"... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T06:12+0000
2026-07-10T06:12+0000
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وقال الجهاز في بيان: "حددت أجهزة الأمن الفيدرالية في مقاطعة روستوف هوية مواطن روسي خطط موظفو مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لاستغلاله في تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي، مع وعود بمنحه مكافأة مالية بعد تفجير مطار "روستوف -تسينترالني" العسكري".وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد كشف أمس الخميس، عن إحباط محاولة من قِبل الأجهزة الأمنية الأوكرانية، بمشاركة مباشرة من مشرفين غربيين، لتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية غير المسبوقة من حيث الحجم ومستوى التهديد، باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية العسكرية الروسية، وأحد المصانع الرائدة في مجمع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى استهداف عسكريين من وزارة الدفاع الروسية.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي بيانًا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين، من مواليد عامي 1991 و1996، في جمهورية القرم، قاما بجمع معلومات ونقلها إلى العدو بشأن منشآت وزارة الدفاع الروسية في المنطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد هيئة "روسكومنادزور"إحباط هجوم إرهابي على خط سكة حديد بكيرتش خططت له الاستخبارات الأوكرانية– الأمن الفيدرالي الروسي
https://sarabic.ae/20260709/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-لهجوم-إرهابي-أوكراني-مسؤولين-ومنشآت-عسكرية-روسية--بيان-1115062274.html
https://sarabic.ae/20260708/الأمن-الفيدرالي-الروسي-توقيف-عميلين-لنظام-كييف-في-القرم-جمعا-معلومات-حول-القوات-الروسية-1115034498.html
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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط أوكراني لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني" العسكري

06:12 GMT 10.07.2026
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الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن إحباط عمل إرهابي واسع النطاق خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني" العسكري الروسي.
وقال الجهاز في بيان: "حددت أجهزة الأمن الفيدرالية في مقاطعة روستوف هوية مواطن روسي خطط موظفو مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لاستغلاله في تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي، مع وعود بمنحه مكافأة مالية بعد تفجير مطار "روستوف -تسينترالني" العسكري".
وأكد البيان أنه نتيجة للإجراءات المتخذة، تمكن ضباط الأمن الفيدرالي الروسي من منع وقوع العمل الإرهابي وهو لا يزال في مرحلة التحضير.
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لاستهداف مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
أمس, 06:19 GMT
وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد كشف أمس الخميس، عن إحباط محاولة من قِبل الأجهزة الأمنية الأوكرانية، بمشاركة مباشرة من مشرفين غربيين، لتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية غير المسبوقة من حيث الحجم ومستوى التهديد، باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية العسكرية الروسية، وأحد المصانع الرائدة في مجمع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى استهداف عسكريين من وزارة الدفاع الروسية.
وتواصل أجهزة الأمن الروسية بإفشال مخططات نظام كييف لزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأربعاء الماضي، بتوقيف عميلين لنظام كييف في جمهورية القرم، جمعا معلومات حول القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ومواقع الدفاع الجوي، ووثقا آثار ضربات قوات نظام كييف في الجمهورية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي بيانًا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين، من مواليد عامي 1991 و1996، في جمهورية القرم، قاما بجمع معلومات ونقلها إلى العدو بشأن منشآت وزارة الدفاع الروسية في المنطقة".
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أشخاص كانو يخططون لسلسلة من الهجمات الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
الأمن الفيدرالي الروسي: توقيف عميلين لنظام كييف في القرم جمعا معلومات حول القوات الروسية
8 يوليو, 07:53 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا ضد هيئة "روسكومنادزور"
إحباط هجوم إرهابي على خط سكة حديد بكيرتش خططت له الاستخبارات الأوكرانية– الأمن الفيدرالي الروسي
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