https://sarabic.ae/20260713/دراسة-تحليلية-أوكرانيا-لن-تتمكن-من-بدء-إنتاج-صواريخ-باتريوت-في-السنوات-المقبلة-1115161299.html

دراسة تحليلية: أوكرانيا لن تتمكن من بدء إنتاج صواريخ "باتريوت" في السنوات المقبلة

دراسة تحليلية: أوكرانيا لن تتمكن من بدء إنتاج صواريخ "باتريوت" في السنوات المقبلة

سبوتنيك عربي

أظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" لبرامج توطين سابقة للصناعات في دول عدة، أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات لبدء... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T06:59+0000

2026-07-13T06:59+0000

2026-07-13T06:59+0000

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وتُظهر تجربة اليابان أن بدء الإنتاج المرخص يستغرق سنوات عدة، حتى في أوقات السلم ومع وجود صناعة دفاعية متطورة، إذ وقّعت طوكيو مذكرة تفاهم بشأن إنتاج صواريخ "بي أي سي-3" في عام 2005، لكن أول إطلاق ناجح لصاروخ مُجمّع محليًا في اليابان لم يتم إلا بعد 4 سنوات.وبالتالي، حتى مع موافقة الولايات المتحدة الرسمية، لن تتمكن كييف من حل مشكلة نقص الصواريخ الاعتراضية بسرعة، وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا، سيتعين على أوكرانيا الانتظار من 3 إلى 4 سنوات قبل بدء الإنتاج الفعلي.وفي الثامن من يوليو/ تموز الجاري، وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح إلى أن الولايات المتحدة قد تمنح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت". وأوضح أن أوكرانيا "ستكون قادرة على البدء بإنتاج هذه الصواريخ فور تلقيها التعليمات اللازمة"، وفق تعبيره.وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.فيدان يؤكد ضرورة إجراء مفاوضات بناءة مع روسيا بشأن منظومة "إس-400"الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها

https://sarabic.ae/20260711/مسؤول-أمريكي-سابق-أوكرانيا-لن-تتمكن-من-إنتاج-منظومات-باتريوت-محليا-قبل-سنوات-1115120780.html

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