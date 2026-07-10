https://sarabic.ae/20260710/فيدان-يؤكد-ضرورة-إجراء-مفاوضات-بناءة-مع-روسيا-بشأن-منظومة-إس-400-1115114795.html

فيدان يؤكد ضرورة إجراء مفاوضات بناءة مع روسيا بشأن منظومة "إس-400"

فيدان يؤكد ضرورة إجراء مفاوضات بناءة مع روسيا بشأن منظومة "إس-400"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضرورة إجراء مفاوضات بناءة مع روسيا لحل قضية منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وذلك تعليقاً على التقارير التي تفيد... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T20:19+0000

2026-07-10T20:19+0000

2026-07-10T20:19+0000

سلاح روسيا

أخبار تركيا اليوم

روسيا

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وقال فيدان في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال": "المفاوضات البناءة مع روسيا (بشأن منظومة الدفاع الجوي إس-400) ضرورية"، وأضاف أن الحكومة التركية تجري مشاورات وتدرس خيارات متعددة.وبحسب قوله، فلا بد لروسيا، بصفتها مُورِّد منظومات "إس-400"، المشاركة في المفاوضات، إذ يستحيل تنفيذ أي اتفاقيات محتملة دون مشاركتها.وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن تركيا قد تبيع منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى إحدى دول الخليج.وفي عام 2017، وقّعت أنقرة عقدًا مع موسكو لتزويدها بمنظومة "إس-400"، استلمتها خلال صيف وخريف 2019.وطالبت الولايات المتحدة تركيا بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومات "باتريوت"، لكن تركيا رفضت.وهذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع القيود، وأشار إلى أن وجود منظومات الدفاع الجوي الروسية في أنقرة لا يُزعجه على الإطلاق.ومع ذلك، أضاف أن قرارًا بشأن توريد مقاتلات "إف-35" لم يُتخذ بعد، ومن جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تلقى وعدًا من واشنطن بتزويد تركيا بخمس من أحدث المقاتلات.وزير الخارجية التركي: نتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون "كاتسا"

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سلاح روسيا, أخبار تركيا اليوم, روسيا