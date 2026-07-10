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وزير الخارجية التركي: نتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون "كاتسا"
وزير الخارجية التركي: نتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون "كاتسا"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده تواصل على المستوى الوزاري اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام تركية، أن هناك ملفين رئيسيين في العلاقات التركية الأمريكية يخضعان للتشريعات الأمريكية، هما العقوبات المرتبطة بامتلاك أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وملف استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35"، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة للوصول إلى نتيجة إيجابية بشأنهما. وبيّن فيدان: "بصفتنا وزراء، فإننا نتخذ الخطوات المناسبة لحل هذه القضايا، ونأمل أن نتوصل إلى حل قريبا، ولا أعتقد أن هناك أي مشاكل"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحاته الإعلامية، أن مفهوم تقاسم الأعباء في حلف "الناتو" "لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبح سياسة قابلة للتنفيذ"، مضيفا أن اتفاقيات الصناعات الدفاعية داخل الحلف "ذات أهمية بالغة لمستقبل صناعتنا الدفاعية".وكانت واشنطن فرضت في عام 2020 عقوبات على تركيا بموجب قانون "كاتسا" بسبب شراء منظومة "إس-400"، كما أخرجتها من برنامج تطوير مقاتلات "إف-35"، وطالبت أنقرة بالتخلي عن المنظومة الروسية مقابل العودة إلى البرنامج.وشارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قمة الناتو التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20201229/روسيا-وتركيا-تؤكدان-التزامهما-بتطوير-التعاون-العسكري-رغم-العقوبات-الأمريكية--1047655634.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية التركي: نتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون "كاتسا"

16:32 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 16:33 GMT 10.07.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده تواصل على المستوى الوزاري اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا)، معربا عن أمله في التوصل إلى حل قريب، وأكد عدم توقعه وجود عقبات كبيرة في هذا الملف.
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام تركية، أن هناك ملفين رئيسيين في العلاقات التركية الأمريكية يخضعان للتشريعات الأمريكية، هما العقوبات المرتبطة بامتلاك أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وملف استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35"، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة للوصول إلى نتيجة إيجابية بشأنهما.
وبيّن فيدان: "بصفتنا وزراء، فإننا نتخذ الخطوات المناسبة لحل هذه القضايا، ونأمل أن نتوصل إلى حل قريبا، ولا أعتقد أن هناك أي مشاكل"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
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29 ديسمبر 2020, 11:31 GMT
وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحاته الإعلامية، أن مفهوم تقاسم الأعباء في حلف "الناتو" "لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبح سياسة قابلة للتنفيذ"، مضيفا أن اتفاقيات الصناعات الدفاعية داخل الحلف "ذات أهمية بالغة لمستقبل صناعتنا الدفاعية".
وكانت واشنطن فرضت في عام 2020 عقوبات على تركيا بموجب قانون "كاتسا" بسبب شراء منظومة "إس-400"، كما أخرجتها من برنامج تطوير مقاتلات "إف-35"، وطالبت أنقرة بالتخلي عن المنظومة الروسية مقابل العودة إلى البرنامج.
وشارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قمة الناتو التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.
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