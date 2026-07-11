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الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260711/مسؤول-أمريكي-سابق-أوكرانيا-لن-تتمكن-من-إنتاج-منظومات-باتريوت-محليا-قبل-سنوات-1115120780.html
مسؤول أمريكي سابق: أوكرانيا لن تتمكن من إنتاج منظومات "باتريوت" محليا قبل سنوات
مسؤول أمريكي سابق: أوكرانيا لن تتمكن من إنتاج منظومات "باتريوت" محليا قبل سنوات
سبوتنيك عربي
أكد الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد ومساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الأمن الدولي، تشاس فريمان، أن كييف لن تتاح لها الفرصة لتجميع أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T09:10+0000
2026-07-11T09:10+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال فريمان لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع لا يمكن لأوكرانيا أن تأمل حتى في إنتاج صواريخ باتريوت لعدة سنوات أخرى".وأضاف فريمان: "لا تملك الولايات المتحدة حالياً صواريخ باتريوت لتزويد أوكرانيا بها، ولن تملك أي صواريخ منها خلال السنوات القليلة المقبلة. ونأمل أن يكون الصراع قد انتهى بحلول ذلك الوقت".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح، يوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة قد تمنح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت. وأوضح أن أوكرانيا ستكون قادرة على البدء بإنتاج هذه الصواريخ فور تلقيها التعليمات اللازمة.ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسهافيدان يؤكد ضرورة إجراء مفاوضات بناءة مع روسيا بشأن منظومة "إس-400"
https://sarabic.ae/20260511/إعلام-أوروبا-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-باتريوت-1113332588.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول أمريكي سابق: أوكرانيا لن تتمكن من إنتاج منظومات "باتريوت" محليا قبل سنوات

09:10 GMT 11.07.2026
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo
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أكد الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد ومساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الأمن الدولي، تشاس فريمان، أن كييف لن تتاح لها الفرصة لتجميع أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي الخاصة بها لعدة سنوات، والتي قد تحصل بموجبها على ترخيص إنتاج من الولايات المتحدة.
وقال فريمان لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع لا يمكن لأوكرانيا أن تأمل حتى في إنتاج صواريخ باتريوت لعدة سنوات أخرى".

كما أشار إلى أن إنتاج نظام واحد يستغرق عامين حتى في الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف فريمان: "لا تملك الولايات المتحدة حالياً صواريخ باتريوت لتزويد أوكرانيا بها، ولن تملك أي صواريخ منها خلال السنوات القليلة المقبلة. ونأمل أن يكون الصراع قد انتهى بحلول ذلك الوقت".
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
إعلام: أوروبا ترفض تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت"
11 مايو, 17:08 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح، يوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة قد تمنح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت. وأوضح أن أوكرانيا ستكون قادرة على البدء بإنتاج هذه الصواريخ فور تلقيها التعليمات اللازمة.
ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
فيدان يؤكد ضرورة إجراء مفاوضات بناءة مع روسيا بشأن منظومة "إس-400"
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