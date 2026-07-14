https://sarabic.ae/20260714/الحرس-الثوري-يعلن-الهجوم-على-الجيش-الأمريكي-في-هرمز-ويهدد-بوقف-نفط-المنطقة-بالكامل-1115212087.html

الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف نفط المنطقة بالكامل

الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف نفط المنطقة بالكامل

سبوتنيك عربي

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "بعدم تصدير أي نفط أو غاز من المنطقة، ما دام العدوان الأمريكي مستمرا في محيط مضيق هرمز". 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T23:18+0000

2026-07-14T23:18+0000

2026-07-14T23:20+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن "أي استمرار للتصعيد مع القوات الأمريكية سيقابل بإجراءات تؤثر على حركة صادرات الطاقة الإقليمية".وفي تطور متصل، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري شن "هجومًا واسع النطاق على القوات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في المنطقة.من جهتها، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، "إيران بتعمد استهداف المدنيين في المنطقة بمهاجمة 7 سفن تجارية في مضيق هرمز".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استئناف عمليات الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.ووفقًا للبيان، تنتشر حاليًا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية، في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الثلاثاء، بأن مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستفرض حصارا على أي سفينة متجهة إلى موانئ إيرانية أو مغادرة منها، بما في ذلك السفن التي تحمل أي شحنات إيرانية.وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.وفي وقت سابق، دعا نحو 180 نائبًا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة فارس. كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260714/ترامب-يهدد-طهران-إما-الاتفاق-أو-استهداف-محطات-الطاقة-والجسور-1115211860.html

https://sarabic.ae/20260714/الكويت-تعلن-إصابة-عسكريين-إثر-هجوم-إيراني-1115211557.html

https://sarabic.ae/20260714/انفجار-قوي-يهز-مدينة-بوشهر-جنوبي-إيران-1115184731.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم