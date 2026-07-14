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الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف نفط المنطقة بالكامل
الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف نفط المنطقة بالكامل
سبوتنيك عربي
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "بعدم تصدير أي نفط أو غاز من المنطقة، ما دام العدوان الأمريكي مستمرا في محيط مضيق هرمز". 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T23:18+0000
2026-07-14T23:20+0000
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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن "أي استمرار للتصعيد مع القوات الأمريكية سيقابل بإجراءات تؤثر على حركة صادرات الطاقة الإقليمية".وفي تطور متصل، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري شن "هجومًا واسع النطاق على القوات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في المنطقة.من جهتها، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، "إيران بتعمد استهداف المدنيين في المنطقة بمهاجمة 7 سفن تجارية في مضيق هرمز".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استئناف عمليات الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.ووفقًا للبيان، تنتشر حاليًا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية، في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الثلاثاء، بأن مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستفرض حصارا على أي سفينة متجهة إلى موانئ إيرانية أو مغادرة منها، بما في ذلك السفن التي تحمل أي شحنات إيرانية.وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.وفي وقت سابق، دعا نحو 180 نائبًا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة فارس. كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-يهدد-طهران-إما-الاتفاق-أو-استهداف-محطات-الطاقة-والجسور-1115211860.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف نفط المنطقة بالكامل

23:18 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 23:20 GMT 14.07.2026)
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
تابعنا عبر
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "بعدم تصدير أي نفط أو غاز من المنطقة، ما دام العدوان الأمريكي مستمرا في محيط مضيق هرمز".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن "أي استمرار للتصعيد مع القوات الأمريكية سيقابل بإجراءات تؤثر على حركة صادرات الطاقة الإقليمية".
وفي تطور متصل، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري شن "هجومًا واسع النطاق على القوات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في المنطقة.
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من جهتها، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، "إيران بتعمد استهداف المدنيين في المنطقة بمهاجمة 7 سفن تجارية في مضيق هرمز".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استئناف عمليات الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ووفقًا للبيان، تنتشر حاليًا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية، في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الثلاثاء، بأن مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستفرض حصارا على أي سفينة متجهة إلى موانئ إيرانية أو مغادرة منها، بما في ذلك السفن التي تحمل أي شحنات إيرانية.
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وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.
ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
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وفي وقت سابق، دعا نحو 180 نائبًا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة فارس. كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
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