https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-منشآت-عسكرية-ومنظومات-باتريوت-أمريكية-في-البحرين-1115235033.html
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية ومنظومات "باتريوت" أمريكية في البحرين
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية ومنظومات "باتريوت" أمريكية في البحرين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، استهداف منشآت وأصول عسكرية أمريكية متنوعة في قاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T04:50+0000
2026-07-16T04:50+0000
2026-07-16T04:50+0000
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وقال الجيش الإيراني في بيان له: "استُهدفت منظومات الاتصالات والرادارات، بما فيها رادارات "سوبر هوك"، إلى جانب منشآت ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخي من طراز باتريوت التابعة للجيش الأمريكي والمتمركزة في موقع الدفاع الجوي بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، بهجمات بالطائرات المسيّرة".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة"، محذرًا من أن "الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف".ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-شن-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-اليوم-1115231540.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية ومنظومات "باتريوت" أمريكية في البحرين
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، استهداف منشآت وأصول عسكرية أمريكية متنوعة في قاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين.
وقال الجيش الإيراني في بيان له: "استُهدفت منظومات الاتصالات والرادارات، بما فيها رادارات "سوبر هوك"، إلى جانب منشآت ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخي من طراز باتريوت التابعة للجيش الأمريكي والمتمركزة في موقع الدفاع الجوي بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، بهجمات بالطائرات المسيّرة".
وأضاف أن "هذه القاعدة، التي تضم أيضًا وحدات دعم للطائرات الأمريكية، تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات الناجحة بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي نفذها الجيش والحرس الثوري".
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني
، حسين محبي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة"، محذرًا من أن "الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف".
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك".
ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران
، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.
فيما أكد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي، خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.