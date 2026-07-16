https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-منشآت-عسكرية-ومنظومات-باتريوت-أمريكية-في-البحرين-1115235033.html

الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية ومنظومات "باتريوت" أمريكية في البحرين

الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية ومنظومات "باتريوت" أمريكية في البحرين

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، استهداف منشآت وأصول عسكرية أمريكية متنوعة في قاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T04:50+0000

2026-07-16T04:50+0000

2026-07-16T04:50+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg

وقال الجيش الإيراني في بيان له: "استُهدفت منظومات الاتصالات والرادارات، بما فيها رادارات "سوبر هوك"، إلى جانب منشآت ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخي من طراز باتريوت التابعة للجيش الأمريكي والمتمركزة في موقع الدفاع الجوي بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، بهجمات بالطائرات المسيّرة".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة"، محذرًا من أن "الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف".ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-شن-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-اليوم-1115231540.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية