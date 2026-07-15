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https://sarabic.ae/20260715/إيران-تكشف-حقيقة-وقوع-حادث-أمني-في-مدينة-شيراز-1115224715.html
إيران تكشف حقيقة وقوع حادث أمني في مدينة "شيراز"
إيران تكشف حقيقة وقوع حادث أمني في مدينة "شيراز"
سبوتنيك عربي
كشف نائب محافظ فارس الإيرانية للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، اليوم الخميس، حقيقة وقوع حادث أمني في مدينة "شيراز". 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T12:55+0000
2026-07-15T12:55+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن أحمد أحمدي زاده، أن الصوت الذي سُمع في شيراز ناتج عن انفجار مراقب في مشاريع معدنية.وأوضحت الوكالة أن تصريحات أحمدي زاده جاءت في معرض رده على موجة الشائعات في الفضاء الافتراضي حول وقوع حادث أمني في مدينة شيراز.وقال المسؤول الإيراني: "لم نشهد أي هجوم على محافظة فارس ومدينة شيراز، ظهر يوم الأربعاء (15 يوليو/حزيران 2026)، وجميع الأخبار المنشورة في هذا الصدد هي كاذبة تماما".وشدد أحمد أحمدي زاده، في معرض تأكيده على الهدوء التام في المحافظة، على أن "الصوت الذي سمعه بعض المواطنين في مناطق مختلفة من شيراز، كان ناتجًا عن عملية انفجار مراقب في أحد المناجم النشطة في ضواحي المدينة، وقد تم تنفيذها بشكل مخطط وتحت إشراف كامل".ودعا نائب محافظ فارس، المواطنين، إلى متابعة الأخبار فقط من المصادر الرسمية، والامتناع عن إعادة نشر أي شائعة على شبكات التواصل الاجتماعي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن "الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران".وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20221117/ارتفاع-عدد-قتلى-حادث-إيذه-في-إيران-إلى-7-أشخاص-ورئيسي-يطالب-القوات-الأمنية-بالتحرك-1070263666.html
https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-شن-موجة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115222646.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

إيران تكشف حقيقة وقوع حادث أمني في مدينة "شيراز"

12:55 GMT 15.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
كشف نائب محافظ فارس الإيرانية للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، اليوم الخميس، حقيقة وقوع حادث أمني في مدينة "شيراز".
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن أحمد أحمدي زاده، أن الصوت الذي سُمع في شيراز ناتج عن انفجار مراقب في مشاريع معدنية.
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وأوضحت الوكالة أن تصريحات أحمدي زاده جاءت في معرض رده على موجة الشائعات في الفضاء الافتراضي حول وقوع حادث أمني في مدينة شيراز.
وقال المسؤول الإيراني: "لم نشهد أي هجوم على محافظة فارس ومدينة شيراز، ظهر يوم الأربعاء (15 يوليو/حزيران 2026)، وجميع الأخبار المنشورة في هذا الصدد هي كاذبة تماما".
وشدد أحمد أحمدي زاده، في معرض تأكيده على الهدوء التام في المحافظة، على أن "الصوت الذي سمعه بعض المواطنين في مناطق مختلفة من شيراز، كان ناتجًا عن عملية انفجار مراقب في أحد المناجم النشطة في ضواحي المدينة، وقد تم تنفيذها بشكل مخطط وتحت إشراف كامل".
ودعا نائب محافظ فارس، المواطنين، إلى متابعة الأخبار فقط من المصادر الرسمية، والامتناع عن إعادة نشر أي شائعة على شبكات التواصل الاجتماعي.
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن "الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران".
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".
وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
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