https://sarabic.ae/20260709/مقتل-3-من-عناصر-الحرس-الثوري-الإيراني-بغارات-أمريكية-على-خوزستان-جنوب-غربي-البلاد-1115074525.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بغارات أمريكية على خوزستان جنوب غربي البلاد

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بغارات أمريكية على خوزستان جنوب غربي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصره جراء الغارات الأمريكية على محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T13:44+0000

2026-07-09T13:44+0000

2026-07-09T13:44+0000

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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس، عن بيان الحرس الثوري، أن "ثلاثة من الرجال الشجعان المدافعين عن الجمهورية الإيرانية الإسلامية... استشهدوا في الهجمات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة المجرمة فجر اليوم على محافظة خوزستان".وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 78 خلال اليومين الماضيين، جراء غارات أمريكية على البلاد.ونقلت وكالة "فارس" عن رئيس مركز العلاقات العامة في الوزارة، حسين كرمانبور، أنه "خلال سريان وقف إطلاق النار، استهدفت الولايات المتحدة 5 محافظات إيرانية"، يومي الأربعاء والخميس، مؤكدا أن هذه الهجمات أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 78 آخرين، لا يزال 47 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما غادر بقية المصابين المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة.أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

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