https://sarabic.ae/20260709/قطر-تطالب-بالحفاظ-على-مكتسبات-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-والولايات-المتحدة-وخفض-التصعيد-في-المنطقة-1115074137.html
قطر تطالب بالحفاظ على مكتسبات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وخفض التصعيد في المنطقة
قطر تطالب بالحفاظ على مكتسبات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وخفض التصعيد في المنطقة
سبوتنيك عربي
دعت دولة قطر إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T13:22+0000
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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إدانة الدوحة الشديدة للهجمات الإيرانية "المتكررة" التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول الشقيقة وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي. وشددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في نهج الحوار والدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد، والبناء على ما تحقَق من مكتسبات في إطار مذكرة التفاهم، بما يعزز فرص الاستقرار الإقليمي والدولي. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-حصيلة-قتلى-يومين-من-الهجوم-الأمريكي-1115064935.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, البحرين, أخبار الكويت اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, البحرين, أخبار الكويت اليوم
قطر تطالب بالحفاظ على مكتسبات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وخفض التصعيد في المنطقة
دعت دولة قطر إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إدانة الدوحة الشديدة للهجمات الإيرانية "المتكررة" التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول الشقيقة وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
وشددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة
تداعيات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في نهج الحوار والدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد، والبناء على ما تحقَق من مكتسبات في إطار مذكرة التفاهم، بما يعزز فرص الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجددت الخارجية القطرية تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا
على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.