https://sarabic.ae/20260709/قطر-تطالب-بالحفاظ-على-مكتسبات-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-والولايات-المتحدة-وخفض-التصعيد-في-المنطقة-1115074137.html

قطر تطالب بالحفاظ على مكتسبات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وخفض التصعيد في المنطقة

قطر تطالب بالحفاظ على مكتسبات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وخفض التصعيد في المنطقة

سبوتنيك عربي

دعت دولة قطر إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T13:22+0000

2026-07-09T13:22+0000

2026-07-09T13:22+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار قطر اليوم

أخبار إيران

البحرين

أخبار الكويت اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إدانة الدوحة الشديدة للهجمات الإيرانية "المتكررة" التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول الشقيقة وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي. وشددت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في نهج الحوار والدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد، والبناء على ما تحقَق من مكتسبات في إطار مذكرة التفاهم، بما يعزز فرص الاستقرار الإقليمي والدولي. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-حصيلة-قتلى-يومين-من-الهجوم-الأمريكي-1115064935.html

https://sarabic.ae/20260709/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءات-آثمة-بالصواريخ-والمسيرات-1115062876.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, البحرين, أخبار الكويت اليوم