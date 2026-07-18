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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم صاروخي وعبر طائرات مسيّرة "استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن"، مضيفًا أن "الهجوم طال ملاجئ الطائرات... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T08:48+0000
2026-07-18T08:48+0000
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وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن "الهجوم أسفر عن تدمير طائرتين مقاتلتين و3 طائرات أمريكية أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من الطائرات"، معتبرًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الأمريكية"، التي استهدفت مستشفيات وجسورًا وسككًا حديدية وموانٍ ومطارات داخل إيران، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.وفجر اليوم السبت، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تصدت لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، حيث جرى اعتراضها وإسقاطها بنجاح، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأوضح المصدر أن عملية التعامل مع الصواريخ تمت وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعتمدة، حفاظًا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وسلامة المواطنين، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء عملية الاعتراض.وأضاف المصدر العسكري الأردني أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما تواصل القوات المسلحة الأردنية مراقبة أجواء المملكة ومتابعة التطورات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد".وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, العالم, أخبار الأردن, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني, إيران, العالم, أخبار الأردن, العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن

08:48 GMT 18.07.2026
© AP Photoقاعدة "الأزرق" الجوية، الأردن
قاعدة الأزرق الجوية، الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم صاروخي وعبر طائرات مسيّرة "استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن"، مضيفًا أن "الهجوم طال ملاجئ الطائرات المقاتلة وساحة انتظار كبيرة داخل القاعدة"، على حد قوله.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن "الهجوم أسفر عن تدمير طائرتين مقاتلتين و3 طائرات أمريكية أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من الطائرات"، معتبرًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الأمريكية"، التي استهدفت مستشفيات وجسورًا وسككًا حديدية وموانٍ ومطارات داخل إيران، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وفجر اليوم السبت، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تصدت لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، حيث جرى اعتراضها وإسقاطها بنجاح، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وأوضح المصدر أن عملية التعامل مع الصواريخ تمت وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعتمدة، حفاظًا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وسلامة المواطنين، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء عملية الاعتراض.
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وأضاف المصدر العسكري الأردني أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما تواصل القوات المسلحة الأردنية مراقبة أجواء المملكة ومتابعة التطورات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد".

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الـ14 والـ15 من عمليات "صاعقة"، مشيرًا إلى استهداف مواقع وقواعد تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".
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06:41 GMT
وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.

كما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم آخر ضمن المرحلة الـ15 من عملية "صاعقة"، استهدف، بحسب البيان، حظائر الطائرات ومواقفها وخزانات الوقود في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، إلى جانب عدد من الجسور.

وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.
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