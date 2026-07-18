https://sarabic.ae/20260718/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-الأزرق-الجوية-في-الأردن-1115300185.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم صاروخي وعبر طائرات مسيّرة "استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن"، مضيفًا أن "الهجوم طال ملاجئ الطائرات... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T08:48+0000

2026-07-18T08:48+0000

2026-07-18T08:48+0000

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وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن "الهجوم أسفر عن تدمير طائرتين مقاتلتين و3 طائرات أمريكية أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من الطائرات"، معتبرًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الأمريكية"، التي استهدفت مستشفيات وجسورًا وسككًا حديدية وموانٍ ومطارات داخل إيران، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.وفجر اليوم السبت، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تصدت لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، حيث جرى اعتراضها وإسقاطها بنجاح، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأوضح المصدر أن عملية التعامل مع الصواريخ تمت وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعتمدة، حفاظًا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وسلامة المواطنين، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء عملية الاعتراض.وأضاف المصدر العسكري الأردني أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما تواصل القوات المسلحة الأردنية مراقبة أجواء المملكة ومتابعة التطورات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد".وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.

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https://sarabic.ae/20260718/إيران-تصعد-في-الأمم-المتحدة-واشنطن-ترتكب-جرائم-حرب-ونحتفظ-بحق-الرد-بكل-الوسائل-1115298021.html

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الحرس الثوري الإيراني, إيران, العالم, أخبار الأردن, العالم العربي