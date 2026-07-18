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الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف 4 ناقلات نفط "مخالفة"
الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف 4 ناقلات نفط "مخالفة"
سبوتنيك عربي
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم السبت، اعتراض وإيقاف 4 ناقلات نفط "مخالفة" أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وذلك في عملية مشتركة... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T05:02+0000
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وقالت القوة البحرية للحرس الثوري في بيان: "خلال الساعات الماضية، حاولت 4 سفن مخالفة، بدعم من الجيش الأمريكي الإرهابي، العبور عبر مضيق هرمز، إلا أنها أُوقفت جميعها في مواقعها، خلال عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم أمس الجمعة، انفجار ناقلتي نفط واندلاع حرائق واسعة فيهما أثناء محاولتهما عبور مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.كما دعا الحرس الثوري جميع السفن إلى عدم "الانخداع" والدخول إلى المسار الجنوبي للمضيق، محذرًا من أن "المنطقة مزروعة بالألغام"، ومطالبًا شركات الملاحة بـ"الحفاظ على سفنها وأطقمها وعدم المخاطرة بعبور ذلك المسار"، على حد قوله."سنتكوم" تعلن استكمال الموجة "السابعة" من الضربات ضد إيران
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف 4 ناقلات نفط "مخالفة"
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم السبت، اعتراض وإيقاف 4 ناقلات نفط "مخالفة" أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وذلك في عملية مشتركة شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة، على حد قوله.
وقالت القوة البحرية للحرس الثوري في بيان: "خلال الساعات الماضية، حاولت 4 سفن مخالفة، بدعم من الجيش الأمريكي الإرهابي، العبور عبر مضيق هرمز، إلا أنها أُوقفت جميعها في مواقعها، خلال عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة".
وأضاف البيان أنه "على مالكي السفن، شأنهم شأن قادة بعض دول جنوب الخليج الفارسي، ألا ينخدعوا بالدعم الواهي للجيش الأمريكي الإرهابي، وأن يلتزموا بالتحذيرات والبيانات الصادرة عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري"، وفق تعبيره.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم أمس الجمعة، انفجار ناقلتي نفط واندلاع حرائق واسعة فيهما أثناء محاولتهما عبور مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.
وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح "شديد الخطورة ومغلقًا بالكامل" نتيجة ما وصفه بـ"اعتداءات الجيش الأمريكي"، مشددًا على أن إمدادات النفط والغاز عبر المضيق ستبقى متوقفة "حتى تنتهي الاعتداءات الأمريكية"، وفق تعبيره.
كما دعا الحرس الثوري جميع السفن إلى عدم "الانخداع" والدخول إلى المسار الجنوبي للمضيق، محذرًا من أن "المنطقة مزروعة بالألغام"، ومطالبًا شركات الملاحة بـ"الحفاظ على سفنها وأطقمها وعدم المخاطرة بعبور ذلك المسار"، على حد قوله.