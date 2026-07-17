https://sarabic.ae/20260717/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-مستودع-للزوارق-الأمريكية-غير-المأهولة-في-البحرين-1115293260.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مستودع للزوارق الأمريكية غير المأهولة في البحرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مستودع للزوارق الأمريكية غير المأهولة في البحرين
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أن قواته البحرية والجوفضائية نفذت، فجر اليوم، الموجة السابعة عشرة من عملية "نصر 2"، مؤكدًا استهداف مستودع للزوارق... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T21:38+0000
2026-07-17T21:38+0000
2026-07-17T21:50+0000
الحرس الثوري الإيراني
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb93925cba214ff6a178b72ebd8f4dc.jpg
وذكر الحرس الثوري، في بيان، أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي ارتكبتها الولايات المتحدة، متهمًا إياها باستهداف عدة جسور، ما أسفر عن "مقتل وإصابة عدد من المدنيين".وأضاف البيان أن القوات الإيرانية استهدفت أيضًا مركزًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي في البحرين، مشيرًا إلى أنه كان يُستخدم في تحديد أهداف الهجمات، وأنه دُمّر بالكامل بواسطة عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.وحذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من أن استمرار استهداف الجسور والبنية التحتية للنقل سيقابله استهداف الأصول الصناعية والتكنولوجية ومرافق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات ذات مساهمة أمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن جميع الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية في المنطقة تُعد، بحسب تعبيره، شريكة في هذه الهجمات.وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تستهدف-سفينة-ترفع-علم-تايلاند-في-مضيق-هرمز-1115288500.html
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00f45a42723ba990ce2d9315f053f3f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مستودع للزوارق الأمريكية غير المأهولة في البحرين
21:38 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 21:50 GMT 17.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أن قواته البحرية والجوفضائية نفذت، فجر اليوم، الموجة السابعة عشرة من عملية "نصر 2"، مؤكدًا استهداف مستودع للزوارق الأمريكية غير المأهولة في البحرين، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منها.
وذكر الحرس الثوري، في بيان، أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي ارتكبتها الولايات المتحدة، متهمًا إياها باستهداف عدة جسور، ما أسفر عن "مقتل وإصابة عدد من المدنيين".
وأضاف البيان أن القوات الإيرانية استهدفت أيضًا مركزًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي في البحرين، مشيرًا إلى أنه كان يُستخدم في تحديد أهداف الهجمات، وأنه دُمّر بالكامل بواسطة عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.
وحذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من أن استمرار استهداف الجسور والبنية التحتية للنقل سيقابله استهداف الأصول الصناعية والتكنولوجية ومرافق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات ذات مساهمة أمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن جميع الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية في المنطقة تُعد، بحسب تعبيره، شريكة في هذه الهجمات.
وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران
. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.