https://sarabic.ae/20260722/إعلام-واشنطن-تعزز-وجودها-العسكري-في-الشرق-الأوسط-1115422041.html

إعلام: واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط

إعلام: واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، نقلًا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خيارات أوسع لتوسيع... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T21:40+0000

2026-07-22T21:40+0000

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ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها: "ترسل الولايات المتحدة قوات إضافية وأفرادًا طبيين ومعدات عسكرية إلى الشرق الأوسط، لتوفير خيارات أوسع للرئيس ترمب للرد العسكري، في ظل بحث توسيع الصراع مع إيران".وبحسب الصحيفة، جرى خلال الأسبوع الماضي نقل قوات من العمليات الخاصة الأمريكية إلى المنطقة من قواعد عسكرية أمريكية. كما نشرت واشنطن أسرابًا من المقاتلات في قواعدها المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، ورفعت حالة التأهب للقاذفات المتمركزة في قواعد داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.وأضافت أن قاذفات B-1 الموجودة في المملكة المتحدة تستعد لاحتمال المشاركة في عمليات قتالية واسعة النطاق.ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر قوله: "إن أكثر من 150 من الكوادر الطبية وصلوا خلال الأيام الأخيرة إلى المركز الطبي الإقليمي في لاندشتول بألمانيا"، وهو المستشفى الرئيسي الذي يتلقى فيه العسكريون الأمريكيون المصابون في العمليات العسكرية بالشرق الأوسط العلاج.وكانت الصحيفة قد ذكرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تنقل إلى المنطقة مقاتلات من طراز F-35، إلى جانب مقاتلات F-16 قادمة من أوروبا.وفي ليلة 18 يونيو/حزيران، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم تقضي بإنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فبراير/شباط. إلا أن القوات الأمريكية نفذت، منذ 8 يوليو/تموز، عدة موجات من الهجمات على إيران.وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن تلك الهجمات جاءت، بحسب زعمها، ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز.وردت القوات الإيرانية باستهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال القتالية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 9 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار لم يعد ساريًا.

https://sarabic.ae/20260722/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إسرائيل-بأنها-تنوي-تصعيد-هجماتها-ضد-إيران-1115416369.html

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