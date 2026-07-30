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الحكومة المصرية: الحريق في السفينتين بميناء دمياط ناتج عن مسيرة
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الحكومة المصرية: الحريق في السفينتين بميناء دمياط ناتج عن مسيرة
الحكومة المصرية: الحريق في السفينتين بميناء دمياط ناتج عن مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق، الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم أمس الأربعاء، أظهرت أن الحادث نجم عن طائرة... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المجلس، في بيان له، إنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي"، وفقًا للبيان.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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الحكومة المصرية: الحريق في السفينتين بميناء دمياط ناتج عن مسيرة

07:15 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 07:38 GMT 30.07.2026)
© Photo / x.com حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط
 حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Photo / x.com
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أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق، الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم أمس الأربعاء، أظهرت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.
وقال المجلس، في بيان له، إنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".
وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي"، وفقًا للبيان.
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وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".

وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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