https://sarabic.ae/20260724/الخبير-العسكري-المصري-سمير-راغب-المنطقة-أمام-انفجار-إقليمي-محتمل-1115473774.html

الخبير العسكري المصري سمير راغب: المنطقة أمام "انفجار إقليمي" محتمل

الخبير العسكري المصري سمير راغب: المنطقة أمام "انفجار إقليمي" محتمل

سبوتنيك عربي

قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، العميد سمير راغب، إن الصراع الراهن دخل مرحلة حاسمة تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية، خاصة مع تواتر المؤشرات على قرب... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T15:23+0000

2026-07-24T15:23+0000

2026-07-24T15:23+0000

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ويرى راغب أن المنطقة تعيش حاليا ما يمكن وصفه بـ "الموجة الرابعة عشرة" من التصعيد، وأن الأيام المقبلة قد تشهد تكثيفا غير مسبوق في عدد الضربات والطلعات الجوية.أوضح أن حالة الهدوء أصبحت خيارا مستبعدا في ظل المعطيات الراهنة، حيث تتحرك الأطراف كافة نحو مواجهة أوسع نطاقا وأكثر استدامة.وأضاف راغب في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاحتمالات تتزايد لحدوث "انفجار إقليمي"، مستندا في ذلك إلى البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي والأردن، والذي نص صراحة على فكرة "التحول" – سواء بشكل فردي أو جماعي – بعيدا عن سياسة "الصبر الاستراتيجي".وفيما يخص القدرات العسكرية والتباين الدفاعي بين دول المنطقة، قال راغب إن هناك فارقا جوهريا في مستويات الجهوزية، فبينما حققت السعودية والإمارات وقطر نهضة عسكرية كبرى وتفوقا جويا ودفاعيا ملحوظا، تظل دول مثل الكويت والبحرين في وضعية جغرافية ودفاعية تجعلهما أكثر عرضة للتضرر المباشر، لا سيما الكويت التي تمثل "نقطة الحشد اليابسة" الأقرب للحدود الإيرانية في حال نشوب حرب برية.وأضاف أن استهداف البنية التحتية في الكويت، مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه، هو جزء من استراتيجية الضغط غير المباشر على الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أن أعلى نسب إصابة عالية في صفوف القوات الأمريكية سجلت في الكويت منذ بدايات الصراع.ويرى راغب أن إسرائيل قد تلعب دور "رأس الحربة" في الساحات المجاورة مثل سوريا ولبنان والعراق، بهدف تقويض أي مساندة لإيران، أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستكون "الفيصل" في تحديد المسار الذي ستسلكه المنطقة، بين انفجار شامل أو إعادة صياغة لقواعد الردع الإقليمي.في السياق أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا التصعيد في الخليج واستعادة الاستقرار في المنطقة.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، عقب اجتماع بين الوزيرين على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "ناقش رئيسا إدارات السياسة الخارجية التصعيد الحالي في الخليج والآفاق المهددة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع".وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاقيات مستدامة لإنهاء الأعمال العدائية بما يخدم استعادة الاستقرار والأمن والملاحة دون عوائق في المنطقة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ ذلك الإعلان، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

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محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

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أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية