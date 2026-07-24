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القوات الروسية تستهدف منشأة قرب كييف يجري فيها عرض طائرات مسيرة محلية وأجنبية الصنع - وزارة الدفاع
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الخبير العسكري المصري سمير راغب: المنطقة أمام "انفجار إقليمي" محتمل
الخبير العسكري المصري سمير راغب: المنطقة أمام "انفجار إقليمي" محتمل
سبوتنيك عربي
قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، العميد سمير راغب، إن الصراع الراهن دخل مرحلة حاسمة تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية، خاصة مع تواتر المؤشرات على قرب... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T15:23+0000
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ويرى راغب أن المنطقة تعيش حاليا ما يمكن وصفه بـ "الموجة الرابعة عشرة" من التصعيد، وأن الأيام المقبلة قد تشهد تكثيفا غير مسبوق في عدد الضربات والطلعات الجوية.أوضح أن حالة الهدوء أصبحت خيارا مستبعدا في ظل المعطيات الراهنة، حيث تتحرك الأطراف كافة نحو مواجهة أوسع نطاقا وأكثر استدامة.وأضاف راغب في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاحتمالات تتزايد لحدوث "انفجار إقليمي"، مستندا في ذلك إلى البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي والأردن، والذي نص صراحة على فكرة "التحول" – سواء بشكل فردي أو جماعي – بعيدا عن سياسة "الصبر الاستراتيجي".وفيما يخص القدرات العسكرية والتباين الدفاعي بين دول المنطقة، قال راغب إن هناك فارقا جوهريا في مستويات الجهوزية، فبينما حققت السعودية والإمارات وقطر نهضة عسكرية كبرى وتفوقا جويا ودفاعيا ملحوظا، تظل دول مثل الكويت والبحرين في وضعية جغرافية ودفاعية تجعلهما أكثر عرضة للتضرر المباشر، لا سيما الكويت التي تمثل "نقطة الحشد اليابسة" الأقرب للحدود الإيرانية في حال نشوب حرب برية.وأضاف أن استهداف البنية التحتية في الكويت، مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه، هو جزء من استراتيجية الضغط غير المباشر على الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أن أعلى نسب إصابة عالية في صفوف القوات الأمريكية سجلت في الكويت منذ بدايات الصراع.ويرى راغب أن إسرائيل قد تلعب دور "رأس الحربة" في الساحات المجاورة مثل سوريا ولبنان والعراق، بهدف تقويض أي مساندة لإيران، أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستكون "الفيصل" في تحديد المسار الذي ستسلكه المنطقة، بين انفجار شامل أو إعادة صياغة لقواعد الردع الإقليمي.في السياق أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا التصعيد في الخليج واستعادة الاستقرار في المنطقة.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، عقب اجتماع بين الوزيرين على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "ناقش رئيسا إدارات السياسة الخارجية التصعيد الحالي في الخليج والآفاق المهددة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع".وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاقيات مستدامة لإنهاء الأعمال العدائية بما يخدم استعادة الاستقرار والأمن والملاحة دون عوائق في المنطقة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ ذلك الإعلان، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الأمريكي-ينهي-الجولة-الثالثة-عشر-من-الضربات-على-إيران-1115453746.html
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https://sarabic.ae/20260722/الخارجية-الروسية-موسكو-والقاهرة-تدعوان-لتكثيف-الجهود-لتسوية-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1115405979.html
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محمد حميدة
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أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخبير العسكري المصري سمير راغب: المنطقة أمام "انفجار إقليمي" محتمل

15:23 GMT 24.07.2026
© Sputnikانفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، العميد سمير راغب، إن الصراع الراهن دخل مرحلة حاسمة تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية، خاصة مع تواتر المؤشرات على قرب اندلاع "موجة تصعيد مرتفعة" قد تغير ملامح التوازنات الإقليمية.
ويرى راغب أن المنطقة تعيش حاليا ما يمكن وصفه بـ "الموجة الرابعة عشرة" من التصعيد، وأن الأيام المقبلة قد تشهد تكثيفا غير مسبوق في عدد الضربات والطلعات الجوية.
أوضح أن حالة الهدوء أصبحت خيارا مستبعدا في ظل المعطيات الراهنة، حيث تتحرك الأطراف كافة نحو مواجهة أوسع نطاقا وأكثر استدامة.
طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
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04:19 GMT
وأضاف راغب في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاحتمالات تتزايد لحدوث "انفجار إقليمي"، مستندا في ذلك إلى البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي والأردن، والذي نص صراحة على فكرة "التحول" – سواء بشكل فردي أو جماعي – بعيدا عن سياسة "الصبر الاستراتيجي".
وأشار إلى أن دول الخليج قد تجد نفسها مضطرة للانخراط المباشر إذا وصلت إلى قناعة بأن كلفة الحياد أصبحت تتساوى مع كلفة الدخول في الصراع، خاصة مع استمرار طهران في اعتبار هذه الدول طرفا في الأزمة بشكل أو بآخر.
وفيما يخص القدرات العسكرية والتباين الدفاعي بين دول المنطقة، قال راغب إن هناك فارقا جوهريا في مستويات الجهوزية، فبينما حققت السعودية والإمارات وقطر نهضة عسكرية كبرى وتفوقا جويا ودفاعيا ملحوظا، تظل دول مثل الكويت والبحرين في وضعية جغرافية ودفاعية تجعلهما أكثر عرضة للتضرر المباشر، لا سيما الكويت التي تمثل "نقطة الحشد اليابسة" الأقرب للحدود الإيرانية في حال نشوب حرب برية.
الدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في ضربة أمريكية على مدينة الأهواز غربي إيران
03:45 GMT
وأضاف أن استهداف البنية التحتية في الكويت، مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه، هو جزء من استراتيجية الضغط غير المباشر على الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أن أعلى نسب إصابة عالية في صفوف القوات الأمريكية سجلت في الكويت منذ بدايات الصراع.
ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تكون الأكثر اندفاعا نحو اتخاذ خطوات عسكرية منفردة إذا ما استشعرت خطرا داهما، خاصة أن طبيعة الاقتصاد الإماراتي القائم على الأمن والسياحة والاستثمارات "لا تحتمل رائحة البارود".
ويرى راغب أن إسرائيل قد تلعب دور "رأس الحربة" في الساحات المجاورة مثل سوريا ولبنان والعراق، بهدف تقويض أي مساندة لإيران، أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستكون "الفيصل" في تحديد المسار الذي ستسلكه المنطقة، بين انفجار شامل أو إعادة صياغة لقواعد الردع الإقليمي.
في السياق أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا التصعيد في الخليج واستعادة الاستقرار في المنطقة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس
أمس, 06:43 GMT
وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، عقب اجتماع بين الوزيرين على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون": "ناقش رئيسا إدارات السياسة الخارجية التصعيد الحالي في الخليج والآفاق المهددة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاقيات مستدامة لإنهاء الأعمال العدائية بما يخدم استعادة الاستقرار والأمن والملاحة دون عوائق في المنطقة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
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22 يوليو, 13:05 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ ذلك الإعلان، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
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