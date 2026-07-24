https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-في-ضربة-أمريكية-على-مدينة-الأهواز-الإيرانية-1115453392.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في ضربة أمريكية على مدينة الأهواز الإيرانية
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في ضربة أمريكية على مدينة الأهواز الإيرانية
سبوتنيك عربي
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، اليوم الجمعة، جراء ضربة أمريكية استهدفت مدينة الأهواز الإيرانية، بحسب محافظ إقليم خوزستان. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T03:45+0000
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2026-07-24T03:45+0000
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ونقلت قناة "برس تي في" عن المسؤول الإيراني قوله: "استشهد أربعة أشخاص، وأصيب خمسة آخرون، جراء العدوان الأمريكي على مدينة الأهواز الإيرانية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، مقتل 55 شخصًا وإصابة 629 آخرين جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على إيران.وأوضح أن من بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلًا وفتىً دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة القتلى ست نساء وثلاثة أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا.وأضاف أنه أُجريت حتى الآن 52 عملية جراحية للمصابين، بينما لا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260724/إيران-55-قتيلا-و629-مصابا-جراء-الغارات-الجوية-الأمريكية-الأخيرة-1115452822.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في ضربة أمريكية على مدينة الأهواز الإيرانية
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، اليوم الجمعة، جراء ضربة أمريكية استهدفت مدينة الأهواز الإيرانية، بحسب محافظ إقليم خوزستان.
ونقلت قناة "برس تي في" عن المسؤول الإيراني قوله: "استشهد أربعة أشخاص، وأصيب خمسة آخرون، جراء العدوان الأمريكي على مدينة الأهواز الإيرانية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، مقتل 55 شخصًا وإصابة 629 آخرين
جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على إيران.
وأوضح أن من بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلًا وفتىً دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة القتلى ست نساء وثلاثة أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا.
وأضاف أنه أُجريت حتى الآن 52 عملية جراحية للمصابين، بينما لا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران
لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.