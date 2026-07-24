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https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-في-ضربة-أمريكية-على-مدينة-الأهواز-الإيرانية-1115453392.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في ضربة أمريكية على مدينة الأهواز الإيرانية
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في ضربة أمريكية على مدينة الأهواز الإيرانية
سبوتنيك عربي
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، اليوم الجمعة، جراء ضربة أمريكية استهدفت مدينة الأهواز الإيرانية، بحسب محافظ إقليم خوزستان. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T03:45+0000
2026-07-24T03:45+0000
إيران
أخبار إيران
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ونقلت قناة "برس تي في" عن المسؤول الإيراني قوله: "استشهد أربعة أشخاص، وأصيب خمسة آخرون، جراء العدوان الأمريكي على مدينة الأهواز الإيرانية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، مقتل 55 شخصًا وإصابة 629 آخرين جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على إيران.وأوضح أن من بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلًا وفتىً دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة القتلى ست نساء وثلاثة أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا.وأضاف أنه أُجريت حتى الآن 52 عملية جراحية للمصابين، بينما لا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260724/إيران-55-قتيلا-و629-مصابا-جراء-الغارات-الجوية-الأمريكية-الأخيرة-1115452822.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في ضربة أمريكية على مدينة الأهواز الإيرانية

03:45 GMT 24.07.2026
© REUTERS Mohamed Azakirالدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026
الدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© REUTERS Mohamed Azakir
تابعنا عبر
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، اليوم الجمعة، جراء ضربة أمريكية استهدفت مدينة الأهواز الإيرانية، بحسب محافظ إقليم خوزستان.
ونقلت قناة "برس تي في" عن المسؤول الإيراني قوله: "استشهد أربعة أشخاص، وأصيب خمسة آخرون، جراء العدوان الأمريكي على مدينة الأهواز الإيرانية".
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
إيران: 55 قتيلا و629 مصابا جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة
02:59 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، مقتل 55 شخصًا وإصابة 629 آخرين جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على إيران.
وأوضح أن من بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلًا وفتىً دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة القتلى ست نساء وثلاثة أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا.
وأضاف أنه أُجريت حتى الآن 52 عملية جراحية للمصابين، بينما لا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
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