https://sarabic.ae/20260724/إيران-55-قتيلا-و629-مصابا-جراء-الغارات-الجوية-الأمريكية-الأخيرة-1115452822.html
إيران: 55 قتيلا و629 مصابا جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة
إيران: 55 قتيلا و629 مصابا جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، اليوم الجمعة، مقتل 55 شخصًا وإصابة 629 آخرين جراء الغارات الجوية الأمريكية... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T02:59+0000
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وذكر كرمانبور، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية في 27 يونيو/حزيران وحتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم 23 يوليو/تموز، قتل 55 شخصًا وأصيب 629 آخرون.وأوضح أن من بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلًا وفتىً دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة القتلى ست نساء وثلاثة أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا.وأضاف أنه أُجريت حتى الآن 52 عملية جراحية للمصابين، بينما لا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الأمريكي-يبدأ-شن-ضربات-على-إيران-لليلة-الثالثة-عشرة-1115452175.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: 55 قتيلا و629 مصابا جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة
أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، اليوم الجمعة، مقتل 55 شخصًا وإصابة 629 آخرين جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على إيران.
وذكر كرمانبور، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية في 27 يونيو/حزيران وحتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم 23 يوليو/تموز، قتل 55 شخصًا وأصيب 629 آخرون.
وأوضح أن من بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلًا وفتىً دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة القتلى ست نساء وثلاثة أطفال وفتيان دون سن 18 عامًا.
وأضاف أنه أُجريت حتى الآن 52 عملية جراحية للمصابين، بينما لا يزال 36 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران
لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.