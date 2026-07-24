https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الأمريكي-يبدأ-شن-ضربات-على-إيران-لليلة-الثالثة-عشرة-1115452175.html
الجيش الأمريكي يبدأ شن ضربات على إيران لليلة الثالثة عشرة
الجيش الأمريكي يبدأ شن ضربات على إيران لليلة الثالثة عشرة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه بدأ شن هجمات على إيران لليلة الثالثة عشرة تواليا، وسط تصاعد للمواجهات بين إيران والولايات المتحدة. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T00:42+0000
2026-07-24T00:42+0000
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أخبار إيران
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وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية، على منصة "إكس": "بدأت القوات الأمريكية ليلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية عند الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (22:45 ت غ)"، مضيفاً أن: "هذه الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري الإسلامي على حركة الملاحة التجارية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260723/ترامب-الأصول-الإيرانية-المجمدة-ستستخدم-لتعويض-أضرار-السفن-والبضائع-1115451667.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الجيش الأمريكي يبدأ شن ضربات على إيران لليلة الثالثة عشرة
00:42 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 00:45 GMT 24.07.2026)
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه بدأ شن هجمات على إيران لليلة الثالثة عشرة تواليا، وسط تصاعد للمواجهات بين إيران والولايات المتحدة.
وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية، على منصة "إكس": "بدأت القوات الأمريكية ليلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية عند الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (22:45 ت غ)"، مضيفاً أن: "هذه الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري الإسلامي على حركة الملاحة التجارية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران
لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.