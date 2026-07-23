https://sarabic.ae/20260723/ترامب-الأصول-الإيرانية-المجمدة-ستستخدم-لتعويض-أضرار-السفن-والبضائع-1115451667.html

ترامب: الأصول الإيرانية المجمدة ستستخدم لتعويض أضرار السفن والبضائع

ترامب: الأصول الإيرانية المجمدة ستستخدم لتعويض أضرار السفن والبضائع

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن واشنطن ستستخدم الأصول الإيرانية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة للتعويض عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T23:40+0000

2026-07-23T23:40+0000

2026-07-23T23:40+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

إيران

أخبار إيران

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وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "من الآن فصاعدًا، سيتم تعويض أي ضرر يلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها من الأموال الإيرانية، التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة. قد يكون هذا الضرر كبيرًا، لكنه الإجراء العادل والمنصف".وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي، بأنه يقترب من اتخاذ قرار بشن هجوم واسع النطاق على إيران، والذي سيكون أقوى من جميع الهجمات السابقة.وقال ترامب لموقع أمريكي: "أنا أفكر في شن هجوم واسع النطاق (على إيران)، أكبر من أي وقت مضى، أنا على وشك اتخاذ القرار، ونحن جميعا مستعدون لذلك".وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل "ستنضم خلال دقيقتين" للهجمات إذا طلب منهم ذلك، لكنه اعتبر أنه لا يوجد حاجة لتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، لافتًا إلى أن انضمام إسرائيل للهجمات سيترتب عليه عواقب، في إشارة إلى رد طهران على مثل تلك الخطوة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.

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