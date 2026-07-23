https://sarabic.ae/20260723/مجلس-النواب-الأمريكي-يصدر-قرارا-يطالب-ترامب-بإنهاء-الحرب-على-إيران-1115450071.html

مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب على إيران

مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، قرارا يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العمل العسكري ضد إيران. 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T20:34+0000

2026-07-23T20:34+0000

2026-07-23T20:34+0000

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وحصل القرار على 214 صوتا مؤيدا مقابل 208 أصوات معارضة، ونال تأييد أربعة أعضاء من مجلس النواب، يمثلون الحزب الجمهوري.ويمنح الدستور الأمريكي سلطة إعلان الحرب ليس للرئيس، بل للكونغرس. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، فسّر القادة الأمريكيون التفويضات التشريعية لاستخدام القوة العسكرية في الخارج تفسيرا واسعا جدا، بما في ذلك بدء عمليات جديدة كليا.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يقترب من اتخاذ قرار بشن هجوم واسع النطاق على إيران، والذي سيكون أقوى من جميع الهجمات السابقة.وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل "ستنضم خلال دقيقتين" للهجمات إذا طلب منهم ذلك، لكنه اعتبر أنه لا يوجد حاجة لتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، لافتًا إلى أن انضمام إسرائيل للهجمات سيترتب عليه عواقب، في إشارة إلى رد طهران على مثل تلك الخطوة.

https://sarabic.ae/20260723/تصويت-ما-مصير-الاتفاق-النووي-السعودي-الأمريكي-بعد-شروط-ترامب-بالتطبيع-مع-إسرائيل؟-1115440634.html

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