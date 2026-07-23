https://sarabic.ae/20260723/مجلس-النواب-الأمريكي-يصدر-قرارا-يطالب-ترامب-بإنهاء-الحرب-على-إيران-1115450071.html
مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب على إيران
مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، قرارا يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العمل العسكري ضد إيران. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T20:34+0000
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وحصل القرار على 214 صوتا مؤيدا مقابل 208 أصوات معارضة، ونال تأييد أربعة أعضاء من مجلس النواب، يمثلون الحزب الجمهوري.ويمنح الدستور الأمريكي سلطة إعلان الحرب ليس للرئيس، بل للكونغرس. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، فسّر القادة الأمريكيون التفويضات التشريعية لاستخدام القوة العسكرية في الخارج تفسيرا واسعا جدا، بما في ذلك بدء عمليات جديدة كليا.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يقترب من اتخاذ قرار بشن هجوم واسع النطاق على إيران، والذي سيكون أقوى من جميع الهجمات السابقة.وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل "ستنضم خلال دقيقتين" للهجمات إذا طلب منهم ذلك، لكنه اعتبر أنه لا يوجد حاجة لتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، لافتًا إلى أن انضمام إسرائيل للهجمات سيترتب عليه عواقب، في إشارة إلى رد طهران على مثل تلك الخطوة.
https://sarabic.ae/20260723/تصويت-ما-مصير-الاتفاق-النووي-السعودي-الأمريكي-بعد-شروط-ترامب-بالتطبيع-مع-إسرائيل؟-1115440634.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب على إيران
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، قرارا يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العمل العسكري ضد إيران.
وحصل القرار على 214 صوتا مؤيدا مقابل 208 أصوات معارضة، ونال تأييد أربعة أعضاء من مجلس النواب، يمثلون الحزب الجمهوري.
ويوصي القرار الرئيس ترامب بوقف استخدام القوات العسكرية الأمريكية في القتال ضد إيران، ويحظر فعليا أي عمليات برية محتملة. ولكن الوثيقة تبقى غير ملزمة للسلطة التنفيذية الأمريكية، وتتسم بطابع التوصية فقط. في مثل هذه الوثائق، يُعبّر المشرّعون عن موقفهم، وللإدارة الأمريكية الحق في تجاهلها أو الأخذ بها.
ويمنح الدستور الأمريكي سلطة إعلان الحرب ليس للرئيس، بل للكونغرس. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، فسّر القادة الأمريكيون التفويضات التشريعية لاستخدام القوة العسكرية في الخارج تفسيرا واسعا جدا، بما في ذلك بدء عمليات جديدة كليا.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يقترب من اتخاذ قرار بشن هجوم واسع النطاق على إيران، والذي سيكون أقوى من جميع الهجمات السابقة.
وقال ترامب لموقع أمريكي: "أنا أفكر في شن هجوم واسع النطاق (على إيران)، أكبر من أي وقت مضى، أنا على وشك اتخاذ القرار، ونحن جميعا مستعدون لذلك".
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل "ستنضم خلال دقيقتين" للهجمات إذا طلب منهم ذلك، لكنه اعتبر أنه لا يوجد حاجة لتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، لافتًا إلى أن انضمام إسرائيل للهجمات سيترتب عليه عواقب، في إشارة إلى رد طهران على مثل تلك الخطوة.