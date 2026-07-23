https://sarabic.ae/20260723/تصويت-ما-مصير-الاتفاق-النووي-السعودي-الأمريكي-بعد-شروط-ترامب-بالتطبيع-مع-إسرائيل؟-1115440634.html
تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟
تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية لا تزال مشروطة تمامًا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T14:22+0000
2026-07-23T14:22+0000
2026-07-23T14:27+0000
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وقال ترامب: "اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريا بالاستخدام المدني للطاقة النووية... ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام".أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، اتفاقية جديدة من شأنها أن توفر للمملكة القدرة على تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي المدني.برأيك، ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы, استطلاعات الرأي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы, استطلاعات الرأي
تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟
14:22 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 14:27 GMT 23.07.2026)
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية لا تزال مشروطة تمامًا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال ترامب: "اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريا بالاستخدام المدني للطاقة النووية... ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام".
وأوضح أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم.
أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، اتفاقية جديدة من شأنها أن توفر للمملكة القدرة على تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي المدني.
برأيك، ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟