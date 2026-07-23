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الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو باستمرار إلى حل النزاعات في الشرق الأوسط عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ودعت أطراف... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نحن ندعو باستمرار إلى حل الخلافات القائمة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة".وأضافت: "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف (حل الخلافات في الشرق الأوسط)".وأكدت زاخاروفا أن نتيجة لذلك، ازداد خطر تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز والبحر الأحمر.وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، من مخاطر تهدد أمن الطاقة بسبب التطورات السلبية في الشرق الأوسط.ووفقاً لزاخاروفا، فإن سيناريو التنمية السلبي في الشرق الأوسط، قد تكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والطاقة الدولي.إعلام: مقتل شخصين وإصابة 11 في هجوم أمريكي على الحدود الإيرانية العراقيةالكرملين: الإجراءات الرامية إلى استقرار سوق الوقود الروسي قد نجحت
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو باستمرار إلى حل النزاعات في الشرق الأوسط عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ودعت أطراف النزاع إلى ضبط النفس.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نحن ندعو باستمرار إلى حل الخلافات القائمة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة".
وتابعت: "ندعو جميع أطراف النزاع إلى إظهار نهج مسؤول وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى توسع النزاع المسلح ومزيد من تدهور الوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط".
وأضافت: "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف (حل الخلافات في الشرق الأوسط)".
وقالت: "نلاحظ بأسف تصاعد التوترات في الخليح العربي، ويستمر الطرفان المتنازعان في تبادل الضربات، ما يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية في إيران والدول العربية".
وأكدت زاخاروفا أن نتيجة لذلك، ازداد خطر تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وأشارت إلى أن "الوضع الحالي يخلق تعقيدات إضافية لجهود الوساطة الإقليمية التي تهدف إلى استعادة عملية التفاوض، على أساس مذكرة إسلام آباد الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو".
وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، من مخاطر تهدد أمن الطاقة بسبب التطورات السلبية في الشرق الأوسط.
ووفقاً لزاخاروفا، فإن سيناريو التنمية السلبي في الشرق الأوسط، قد تكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والطاقة الدولي.