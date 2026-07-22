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الخارجية الروسية: موسكو والقاهرة تدعوان لتكثيف الجهود لتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط
الخارجية الروسية: موسكو والقاهرة تدعوان لتكثيف الجهود لتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ومصر تدعوان إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T13:05+0000
2026-07-22T13:05+0000
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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التقى على هامش فعاليات "آسيان" في مانيلا، بنظيره المصري، بدر عبد العاطي، حيث ناقشا الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.ونوه البيان بأن الوزيرين ناقشا أيضًا بعض القضايا الراهنة للتعاون بين موسكو والقاهرة، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة.ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء.ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية
https://sarabic.ae/20260722/الغرب-يدعم-القتل-اليومي-للمدنيين-في-دونباس--الخارجية-الروسية-1115396556.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية: موسكو والقاهرة تدعوان لتكثيف الجهود لتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط

13:05 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ومصر تدعوان إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التقى على هامش فعاليات "آسيان" في مانيلا، بنظيره المصري، بدر عبد العاطي، حيث ناقشا الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة: "أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الخلافات، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة".
ونوه البيان بأن الوزيرين ناقشا أيضًا بعض القضايا الراهنة للتعاون بين موسكو والقاهرة، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
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وأضافت الوزارة: "تم التأكيد على العزم المشترك لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى".

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء.
ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.
لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية
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