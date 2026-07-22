https://sarabic.ae/20260722/لافروف-روسيا-تشعر-بالقلق-من-الأنباء-حول-سعي-ألمانيا-للوصول-إلى-إمكانية-اقتناء-أسلحة-نووية-1115396319.html

لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية

لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تشعر بالقلق، إزاء الأنباء المنتشرة في وسائل الإعلام مؤخرًا، والتي تحدثت عن نية ألمانيا الوصول... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T09:05+0000

2026-07-22T09:05+0000

2026-07-22T09:50+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سيرغي لافروف

أخبار ألمانيا

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وقال لافروف، عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي، معلقًا على نية ألمانيا الحصول على أسلحة نووية: "هذا أمرٌ مثير للقلق حقاً".السلاح النووي بين إيران وكوريا الديمقراطية على طاولة لافروفوليس بعيدا عن المجال النووي، اعتبر لافروف أن دوائر سياسية في إيران قد تظهر معارضةً للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية.وقال: "الآن، وبعد العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا شك لديّ في ظهور دوائر سياسية ستدافع عن موقف مفاده أننا تخلينا عن الشق العسكري من برنامجنا النووي، وأننا تعرضنا لهجوم، وأنهم يريدون تدميرنا، وأنهم يسعون لتغيير النظام، وغير ذلك الكثير، وفي هذه الحالات، يستحضرون العراق وليبيا، اللتين تخلتا أيضًا عن برامجهما لأسلحة الدمار الشامل...فماذا حدث لهما؟".وأضاف أنه يتحدث عن هذا الأمر بأسف شديد، "لأن هذه إحدى عواقب الأعمال العدوانية التي تحاول الولايات المتحدة وعدد من حلفائها تنفيذها في السياسة العالمية، في محاولة للحفاظ على هيمنتهم".ونفى لافروف، التقارير التي زعمت أن روسيا والصين تزودان إيران بشكل مباشر بالأسلحة في صراعها مع الولايات المتحدة.وأضاف وزير الخارجية الروسي : "أترك تصريحات من ابتكروا هذه المعلومة على عاتقهم، لكن الأميركيين، الذين يقدمون الأسلحة عبر الاتحاد الأوروبي، ويوفرون المعلومات الاستخباراتية وأنظمة ستارلينك وغيرها، لا يقتصر دورهم على المساعدة، بل يشاركون بشكل مباشر في توجيه الأسلحة الأوكرانية نحو أهداف، بما فيها المدنية، على الأراضي الروسية".وأوضح لافروف، أن روسيا لم تعد تنضم إلى الدعوات المطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في ضوء الضغوط التي تُمارس على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.عودة الاجتماعات الروسية الأمريكيةوأفاد لافروف بأنه اتفق على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح غد الخميس. وكشف لافروف أنه سيستفسر من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الموقف الأمريكي الحالي من تسوية الأزمة الأوكرانية خلال الاجتماع.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي: "الاجتماع غير ممكن، فقد تم الاتفاق عليه مسبقاً. التقينا لفترة وجيزة مع ماركو روبيو أمس في حفل استقبال، وأكدنا أن الاجتماع سيعقد صباح غد (الخميس). آمل أن تتاح لنا الفرصة لإطلاعكم على انطباعاتنا".وحذر لافروف، من أن روسيا لا تنوي مهاجمة أحد، لكن إذا بدأت أوروبا صراعاً مع موسكو فستكون حرباً غير تقليدية.وقال لافروف: " لقد رد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بوضوح تام أننا (روسيا) لا ننوي مهاجمة أحد، لكن إذا حاولوا (أوروبا) مجدداً، بحشد كل أوروبا تحت رايات معروفة، مهاجمتنا، فستكون هذه (الحرب) حرباً غير تقليدية".وأوضح لافروف، بأن روسيا لم تتلق أي مقترحات لاستئناف "مبادرة حبوب البحر الأسود".,وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء.ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.لافروف ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف القتال في الخليج واستئناف المفاوضات

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