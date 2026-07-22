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لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية
لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تشعر بالقلق، إزاء الأنباء المنتشرة في وسائل الإعلام مؤخرًا، والتي تحدثت عن نية ألمانيا الوصول... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T09:05+0000
2026-07-22T09:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
أخبار ألمانيا
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وقال لافروف، عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي، معلقًا على نية ألمانيا الحصول على أسلحة نووية: "هذا أمرٌ مثير للقلق حقاً".السلاح النووي بين إيران وكوريا الديمقراطية على طاولة لافروفوليس بعيدا عن المجال النووي، اعتبر لافروف أن دوائر سياسية في إيران قد تظهر معارضةً للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية.وقال: "الآن، وبعد العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا شك لديّ في ظهور دوائر سياسية ستدافع عن موقف مفاده أننا تخلينا عن الشق العسكري من برنامجنا النووي، وأننا تعرضنا لهجوم، وأنهم يريدون تدميرنا، وأنهم يسعون لتغيير النظام، وغير ذلك الكثير، وفي هذه الحالات، يستحضرون العراق وليبيا، اللتين تخلتا أيضًا عن برامجهما لأسلحة الدمار الشامل...فماذا حدث لهما؟".وأضاف أنه يتحدث عن هذا الأمر بأسف شديد، "لأن هذه إحدى عواقب الأعمال العدوانية التي تحاول الولايات المتحدة وعدد من حلفائها تنفيذها في السياسة العالمية، في محاولة للحفاظ على هيمنتهم".ونفى لافروف، التقارير التي زعمت أن روسيا والصين تزودان إيران بشكل مباشر بالأسلحة في صراعها مع الولايات المتحدة.وأضاف وزير الخارجية الروسي : "أترك تصريحات من ابتكروا هذه المعلومة على عاتقهم، لكن الأميركيين، الذين يقدمون الأسلحة عبر الاتحاد الأوروبي، ويوفرون المعلومات الاستخباراتية وأنظمة ستارلينك وغيرها، لا يقتصر دورهم على المساعدة، بل يشاركون بشكل مباشر في توجيه الأسلحة الأوكرانية نحو أهداف، بما فيها المدنية، على الأراضي الروسية".وأوضح لافروف، أن روسيا لم تعد تنضم إلى الدعوات المطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في ضوء الضغوط التي تُمارس على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.عودة الاجتماعات الروسية الأمريكيةوأفاد لافروف بأنه اتفق على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح غد الخميس. وكشف لافروف أنه سيستفسر من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الموقف الأمريكي الحالي من تسوية الأزمة الأوكرانية خلال الاجتماع.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي: "الاجتماع غير ممكن، فقد تم الاتفاق عليه مسبقاً. التقينا لفترة وجيزة مع ماركو روبيو أمس في حفل استقبال، وأكدنا أن الاجتماع سيعقد صباح غد (الخميس). آمل أن تتاح لنا الفرصة لإطلاعكم على انطباعاتنا".وحذر لافروف، من أن روسيا لا تنوي مهاجمة أحد، لكن إذا بدأت أوروبا صراعاً مع موسكو فستكون حرباً غير تقليدية.وقال لافروف: " لقد رد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بوضوح تام أننا (روسيا) لا ننوي مهاجمة أحد، لكن إذا حاولوا (أوروبا) مجدداً، بحشد كل أوروبا تحت رايات معروفة، مهاجمتنا، فستكون هذه (الحرب) حرباً غير تقليدية".وأوضح لافروف، بأن روسيا لم تتلق أي مقترحات لاستئناف "مبادرة حبوب البحر الأسود".,وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء.ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.لافروف ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف القتال في الخليج واستئناف المفاوضات
https://sarabic.ae/20260722/روبيو-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-وإيران-لا-تتعامل-بجدية-مع-المفاوضات-1115392393.html
https://sarabic.ae/20260722/الخارجية-الروسية-أوروبا-تمنع-المنظمات-الدولية-من-الرد-على-استهداف-كييف-للمحطات-النووية-1115393961.html
https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الروسية-لافروف-سيحذر-دول-آسيان-من-مخططات-الغرب-لمنطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1115347403.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, أخبار ألمانيا

لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية

09:05 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 09:50 GMT 22.07.2026)
© Sputnikسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تشعر بالقلق، إزاء الأنباء المنتشرة في وسائل الإعلام مؤخرًا، والتي تحدثت عن نية ألمانيا الوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية.
وقال لافروف، عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي، معلقًا على نية ألمانيا الحصول على أسلحة نووية: "هذا أمرٌ مثير للقلق حقاً".

السلاح النووي بين إيران وكوريا الديمقراطية على طاولة لافروف

وليس بعيدا عن المجال النووي، اعتبر لافروف أن دوائر سياسية في إيران قد تظهر معارضةً للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية.
وقال: "الآن، وبعد العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا شك لديّ في ظهور دوائر سياسية ستدافع عن موقف مفاده أننا تخلينا عن الشق العسكري من برنامجنا النووي، وأننا تعرضنا لهجوم، وأنهم يريدون تدميرنا، وأنهم يسعون لتغيير النظام، وغير ذلك الكثير، وفي هذه الحالات، يستحضرون العراق وليبيا، اللتين تخلتا أيضًا عن برامجهما لأسلحة الدمار الشامل...فماذا حدث لهما؟".

وأضاف: لذا، فإن النتيجة عكس ما كان متوقعاً على الأرجح من الهجوم على إيران. وبالمثل، أعتقد أن الكثيرين سينظرون الآن إلى مثال إيران، وإلى الأمثلة السابقة التي ذكرتها، وإلى التوجه نحو فكرة أن الأسلحة النووية وحدها، قدر الإمكان، هي التي تضمن الحرية والاستقلال... ستتنامى هذه المشاعر.

وأضاف أنه يتحدث عن هذا الأمر بأسف شديد، "لأن هذه إحدى عواقب الأعمال العدوانية التي تحاول الولايات المتحدة وعدد من حلفائها تنفيذها في السياسة العالمية، في محاولة للحفاظ على هيمنتهم".
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ونفى لافروف، التقارير التي زعمت أن روسيا والصين تزودان إيران بشكل مباشر بالأسلحة في صراعها مع الولايات المتحدة.
وقال لافروف: يجري حالياً في الغرب، ولا سيما في واشنطن، لسبب ما، تضخيم لموضوع أن روسيا والصين تزودان إيران بشكل مباشر بالأسلحة التي تستخدمها في مهاجمة الأهداف الأميركية، تعلمون، أصبح من المحرج حتى سماع ذلك.
وأضاف وزير الخارجية الروسي : "أترك تصريحات من ابتكروا هذه المعلومة على عاتقهم، لكن الأميركيين، الذين يقدمون الأسلحة عبر الاتحاد الأوروبي، ويوفرون المعلومات الاستخباراتية وأنظمة ستارلينك وغيرها، لا يقتصر دورهم على المساعدة، بل يشاركون بشكل مباشر في توجيه الأسلحة الأوكرانية نحو أهداف، بما فيها المدنية، على الأراضي الروسية".
وأوضح لافروف، أن روسيا لم تعد تنضم إلى الدعوات المطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في ضوء الضغوط التي تُمارس على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وقال للصحفيين: في ظلّ الوضع الراهن الذي يشهد مناورات عدوانية واضحة حول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بهدف احتواءها، إن لم يكن استفزازها للقيام بعمل عسكري، فإننا لم نعد ننضم إلى الدعوات المطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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عودة الاجتماعات الروسية الأمريكية

وأفاد لافروف بأنه اتفق على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح غد الخميس.
وكشف لافروف أنه سيستفسر من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الموقف الأمريكي الحالي من تسوية الأزمة الأوكرانية خلال الاجتماع.

وأضاف لافروف عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي: "فيما يتعلق بتوقعات الرئيس (دونالد) ترامب بشأن قرب التوصل إلى حل (للنزاع مع أوكرانيا)، سأستفسر من ماركو روبيو غدًا. لا سيما أنه علّق أيضًا على نتائج مؤتمر "أنكوريج" بشكل مبهم. على أي حال، سيكون الاجتماع مفيدًا؛ فمن الأفضل طرح الأسئلة مباشرة وتلقي الإجابات".

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي: "الاجتماع غير ممكن، فقد تم الاتفاق عليه مسبقاً. التقينا لفترة وجيزة مع ماركو روبيو أمس في حفل استقبال، وأكدنا أن الاجتماع سيعقد صباح غد (الخميس). آمل أن تتاح لنا الفرصة لإطلاعكم على انطباعاتنا".
وحذر لافروف، من أن روسيا لا تنوي مهاجمة أحد، لكن إذا بدأت أوروبا صراعاً مع موسكو فستكون حرباً غير تقليدية.
وقال لافروف: " لقد رد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بوضوح تام أننا (روسيا) لا ننوي مهاجمة أحد، لكن إذا حاولوا (أوروبا) مجدداً، بحشد كل أوروبا تحت رايات معروفة، مهاجمتنا، فستكون هذه (الحرب) حرباً غير تقليدية".
وأوضح لافروف، بأن روسيا لم تتلق أي مقترحات لاستئناف "مبادرة حبوب البحر الأسود".
وقال لافروف: باختصار لم تُقدّم أي مقترحات بشأن مبادرة البحر الأسود.
,وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الفلبين للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء.
ومن المقرر أن يشارك لافروف في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول آسيان وشركائها في الحوار، كما سيجري مشاورات بصيغة "روسيا–آسيان"، ويشارك في اجتماعات قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لآسيان للأمن.
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