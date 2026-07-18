https://sarabic.ae/20260718/لافروف-ونظيره-الإماراتي-يؤكدان-ضرورة-وقف-القتال-في-الخليج-واستئناف-المفاوضات-1115306873.html

لافروف ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف القتال في الخليج واستئناف المفاوضات

لافروف ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف القتال في الخليج واستئناف المفاوضات

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في منطقة... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T14:05+0000

2026-07-18T14:05+0000

2026-07-18T14:05+0000

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وذكرت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في منطقة الخليج العربي في ظل استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران".وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز حرًا (مفتوح) تماما، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".

https://sarabic.ae/20260717/لافروف-روسيا-على-اتصال-مع-جميع-الأطراف-المنخرطة-بالأزمة-في-منطقة-الخليج-1115279865.html

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