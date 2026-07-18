https://sarabic.ae/20260718/لافروف-ونظيره-الإماراتي-يؤكدان-ضرورة-وقف-القتال-في-الخليج-واستئناف-المفاوضات-1115306873.html
لافروف ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف القتال في الخليج واستئناف المفاوضات
لافروف ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف القتال في الخليج واستئناف المفاوضات
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في منطقة... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T14:05+0000
2026-07-18T14:05+0000
2026-07-18T14:05+0000
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وذكرت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في منطقة الخليج العربي في ظل استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران".وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز حرًا (مفتوح) تماما، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".
https://sarabic.ae/20260717/لافروف-روسيا-على-اتصال-مع-جميع-الأطراف-المنخرطة-بالأزمة-في-منطقة-الخليج-1115279865.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
لافروف ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف القتال في الخليج واستئناف المفاوضات
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
وذكرت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في منطقة الخليج العربي في ظل استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران".
وأضافت الخارجية الروسية أن الطرفين أكدا أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية، واستئناف عملية التفاوض بشكل عاجل، كما شددا على ضرورة ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الجمعة، بأن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج، وتدعوهم إلى وقف سريع لإطلاق النار.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز حرًا (مفتوح) تماما، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".