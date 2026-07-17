https://sarabic.ae/20260717/لافروف-روسيا-على-اتصال-مع-جميع-الأطراف-المنخرطة-بالأزمة-في-منطقة-الخليج-1115279865.html

لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج

لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج، وتدعوهم إلى تحقيق وقف سريع لإطلاق... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T12:47+0000

2026-07-17T12:47+0000

2026-07-17T12:47+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112856476_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_f7ab5346a9bb15b12cf917ad44e1b7c3.jpg

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز مفتوحا تماماً، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أنها تدرس زيارة بيراموف في سياق مواصلة الحوار القائم على الثقة، وأكدت استعداد موسكو لتسهيل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام، وترسيم الحدود، وفتح قنوات الاتصال.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.

https://sarabic.ae/20260717/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الأذربيجاني-1115275299.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم