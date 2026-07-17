لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج

عربي
لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260717/لافروف-روسيا-على-اتصال-مع-جميع-الأطراف-المنخرطة-بالأزمة-في-منطقة-الخليج-1115279865.html
لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج
لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج، وتدعوهم إلى تحقيق وقف سريع لإطلاق... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T12:47+0000
2026-07-17T12:47+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112856476_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_f7ab5346a9bb15b12cf917ad44e1b7c3.jpg
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز مفتوحا تماماً، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أنها تدرس زيارة بيراموف في سياق مواصلة الحوار القائم على الثقة، وأكدت استعداد موسكو لتسهيل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام، وترسيم الحدود، وفتح قنوات الاتصال.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.
https://sarabic.ae/20260717/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الأذربيجاني-1115275299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112856476_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_9588eeae741dab59938f31d9a6f8d5a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج

12:47 GMT 17.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج، وتدعوهم إلى تحقيق وقف سريع لإطلاق النار.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز مفتوحا تماماً، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".
وعقد لافروف، اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، وناقش الوزيران التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني، والوضع في جنوب القوقاز، ومنصة "3+3".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أنها تدرس زيارة بيراموف في سياق مواصلة الحوار القائم على الثقة، وأكدت استعداد موسكو لتسهيل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام، وترسيم الحدود، وفتح قنوات الاتصال.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما
10:17 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.
وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "أذربيجان شريك مهم لروسيا في جنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين. وتتطور العلاقات بين بلدينا بشكل مطرد بروح تقاليد الصداقة وحسن الجوار. ويقوم عملنا المشترك اليومي على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منا".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала