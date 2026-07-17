https://sarabic.ae/20260717/لافروف-روسيا-على-اتصال-مع-جميع-الأطراف-المنخرطة-بالأزمة-في-منطقة-الخليج-1115279865.html
لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج
لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج، وتدعوهم إلى تحقيق وقف سريع لإطلاق... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T12:47+0000
2026-07-17T12:47+0000
2026-07-17T12:47+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز مفتوحا تماماً، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أنها تدرس زيارة بيراموف في سياق مواصلة الحوار القائم على الثقة، وأكدت استعداد موسكو لتسهيل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام، وترسيم الحدود، وفتح قنوات الاتصال.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.
https://sarabic.ae/20260717/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الأذربيجاني-1115275299.html
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روسيا, العالم
لافروف: روسيا على اتصال مع جميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المنخرطة بالأزمة في منطقة الخليج، وتدعوهم إلى تحقيق وقف سريع لإطلاق النار.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، اليوم الجمعة: "نحن في اتصالاتنا مع جميع الأطراف المنخرطة، ندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار، والعودة إلى الوضع الذي كان فيه مضيق هرمز مفتوحا تماماً، ويعمل دون أي مشاكل، ودون أي رسوم".
وعقد لافروف، اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، وناقش الوزيران التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني، والوضع في جنوب القوقاز، ومنصة "3+3".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أنها تدرس زيارة بيراموف في سياق مواصلة الحوار القائم على الثقة، وأكدت استعداد موسكو لتسهيل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام، وترسيم الحدود، وفتح قنوات الاتصال.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.
وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "أذربيجان شريك مهم لروسيا في جنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين. وتتطور العلاقات بين بلدينا بشكل مطرد بروح تقاليد الصداقة وحسن الجوار. ويقوم عملنا المشترك اليومي على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منا".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.