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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20260717/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الأذربيجاني-1115275299.html
لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما
لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق كامل إمكانات علاقاتهما الثنائية، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T10:17+0000
2026-07-17T10:35+0000
روسيا
أذربيجان
العالم
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وقال لافروف: "إننا نتحرك نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لإعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء، والذي وقعناه في 22 فبراير 2022".وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.وأشار علييف إلى أن هذه العلاقات ذات أهمية كبيرة للتعاون الثنائي والمنطقة بأكملها.وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "أذربيجان شريك مهم لروسيا في جنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين. وتتطور العلاقات بين بلدينا بشكل مطرد بروح تقاليد الصداقة وحسن الجوار. ويقوم عملنا المشترك اليومي على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منا".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دمتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسطعلييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لتقديم-المساعدة-في-تطبيع-العلاقات-بين-باكو-ويريفان-1115239167.html
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لافروف ونظيره الأذربيجاني يعقدان مؤتمراً صحفياً
سبوتنيك عربي
لافروف ونظيره الأذربيجاني يعقدان مؤتمراً صحفياً
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روسيا, أذربيجان, العالم
روسيا, أذربيجان, العالم

لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما

10:17 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 10:35 GMT 17.07.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق كامل إمكانات علاقاتهما الثنائية، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء.
وقال لافروف: "إننا نتحرك نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لإعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء، والذي وقعناه في 22 فبراير 2022".
وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.
© Ruptly
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.
وأشار علييف إلى أن هذه العلاقات ذات أهمية كبيرة للتعاون الثنائي والمنطقة بأكملها.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
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أمس, 08:24 GMT
وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "أذربيجان شريك مهم لروسيا في جنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين. وتتطور العلاقات بين بلدينا بشكل مطرد بروح تقاليد الصداقة وحسن الجوار. ويقوم عملنا المشترك اليومي على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منا".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دمتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
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