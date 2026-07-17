https://sarabic.ae/20260717/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الأذربيجاني-1115275299.html

لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما

لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق كامل إمكانات علاقاتهما الثنائية، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T10:17+0000

2026-07-17T10:17+0000

2026-07-17T10:35+0000

روسيا

أذربيجان

العالم

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وقال لافروف: "إننا نتحرك نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لإعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء، والذي وقعناه في 22 فبراير 2022".وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أذربيجان وروسيا قد طبعتا العلاقات بينهما، وأوضح أن الاتصالات بين الدول مستمرة على مختلف المستويات.وأشار علييف إلى أن هذه العلاقات ذات أهمية كبيرة للتعاون الثنائي والمنطقة بأكملها.وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "أذربيجان شريك مهم لروسيا في جنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين. وتتطور العلاقات بين بلدينا بشكل مطرد بروح تقاليد الصداقة وحسن الجوار. ويقوم عملنا المشترك اليومي على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منا".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دمتري بيسكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع أذربيجان بشكل كامل، وووفقاً له، فإن روسيا تلتزم بنهج عملي في تطوير العلاقات مع أذربيجان.الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسطعلييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

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لافروف ونظيره الأذربيجاني يعقدان مؤتمراً صحفياً سبوتنيك عربي لافروف ونظيره الأذربيجاني يعقدان مؤتمراً صحفياً 2026-07-17T10:17+0000 true PT1S

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