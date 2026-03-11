الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وعلييف-يدعوان-إلى-حل-سريع-للنزاع-في-الشرق-الأوسط--عاجل-1111334381.html
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف يدعوان إلى إنهاء العمليات القتالية في الشرق الأوسط... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T10:26+0000
2026-03-11T10:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
إيران
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، دعا قادة البلدين إلى وقف سريع للعمليات القتالية وحل النزاع الحاد الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".وجاء في البيان: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، عن امتنانه للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف... لضمان إيصال المساعدات الإنسانية من روسيا إلى الشعب الإيراني عبر الأراضي الأذربيجانية".وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-أطراف-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-ممتنون-لسلطات-الإمارات-العربية-المتحدة--عاجل-1111334154.html
إيران
أذربيجان
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط

10:26 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 10:56 GMT 11.03.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف يدعوان إلى إنهاء العمليات القتالية في الشرق الأوسط في أقرب وقت.
وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، دعا قادة البلدين إلى وقف سريع للعمليات القتالية وحل النزاع الحاد الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".
وجاء في البيان: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، عن امتنانه للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف... لضمان إيصال المساعدات الإنسانية من روسيا إلى الشعب الإيراني عبر الأراضي الأذربيجانية".

وكان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الكرملين: أطراف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ممتنون لسلطات الإمارات العربية المتحدة
10:23 GMT
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.
الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران
