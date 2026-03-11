https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وعلييف-يدعوان-إلى-حل-سريع-للنزاع-في-الشرق-الأوسط--عاجل-1111334381.html
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف يدعوان إلى إنهاء العمليات القتالية في الشرق الأوسط... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T10:26+0000
2026-03-11T10:26+0000
2026-03-11T10:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
إيران
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، دعا قادة البلدين إلى وقف سريع للعمليات القتالية وحل النزاع الحاد الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".وجاء في البيان: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، عن امتنانه للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف... لضمان إيصال المساعدات الإنسانية من روسيا إلى الشعب الإيراني عبر الأراضي الأذربيجانية".وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-أطراف-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-ممتنون-لسلطات-الإمارات-العربية-المتحدة--عاجل-1111334154.html
إيران
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, إيران, أذربيجان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, إيران, أذربيجان
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
10:26 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 10:56 GMT 11.03.2026)
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف يدعوان إلى إنهاء العمليات القتالية في الشرق الأوسط في أقرب وقت.
وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، دعا قادة البلدين إلى وقف سريع للعمليات القتالية وحل النزاع الحاد الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".
وجاء في البيان: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، عن امتنانه للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف... لضمان إيصال المساعدات الإنسانية من روسيا إلى الشعب الإيراني عبر الأراضي الأذربيجانية".
وكان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.