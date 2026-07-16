https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لتقديم-المساعدة-في-تطبيع-العلاقات-بين-باكو-ويريفان-1115239167.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، قبيل الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إلى روسيا، أن السلام والاستقرار في جنوب... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T08:24+0000

2026-07-16T08:24+0000

2026-07-16T08:24+0000

الخارجية الروسية

العالم

العالم العربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وجاء في البيان: "إن السلام والاستقرار في جنوب القوقاز يمثلان أهمية بالغة بالنسبة لنا. وكما في السابق، نحن على استعداد لتقديم المساعدة المطلوبة في تطبيع العلاقات بشكل كامل بين أذربيجان وأرمينيا".وحول أن روسيا تنظر إلى زيارة بيراموف (وزير الخارجية الأذربيجاني) في سياق استمرار الحوار القائم على الثقة، أضاف البيان: "ننظر إلى زيارة جيهون بيراموف المرتقبة في سياق استمرار الحوار السياسي الروسي الأذربيجاني القائم على الثقة وتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة".وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت سابق، انتقد البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها.كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال 5 سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".منظمة شنغهاي للتعاون تمنح لاوس رسميا صفة شريك في الحوارروسيا تكثف صادرات الحبوب إلى إيران... والشحنات ترتفع أكثر من أربعة أضعاف

https://sarabic.ae/20260715/الخارجية-الروسية-سنواصل-حماية-محطة-زابوروجيه-النووية-1115232379.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الخارجية الروسية, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا