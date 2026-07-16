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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، قبيل الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إلى روسيا، أن السلام والاستقرار في جنوب... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "إن السلام والاستقرار في جنوب القوقاز يمثلان أهمية بالغة بالنسبة لنا. وكما في السابق، نحن على استعداد لتقديم المساعدة المطلوبة في تطبيع العلاقات بشكل كامل بين أذربيجان وأرمينيا".وحول أن روسيا تنظر إلى زيارة بيراموف (وزير الخارجية الأذربيجاني) في سياق استمرار الحوار القائم على الثقة، أضاف البيان: "ننظر إلى زيارة جيهون بيراموف المرتقبة في سياق استمرار الحوار السياسي الروسي الأذربيجاني القائم على الثقة وتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة".وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت سابق، انتقد البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها.كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال 5 سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".منظمة شنغهاي للتعاون تمنح لاوس رسميا صفة شريك في الحوارروسيا تكثف صادرات الحبوب إلى إيران... والشحنات ترتفع أكثر من أربعة أضعاف
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الخارجية الروسية, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
الخارجية الروسية, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان

08:24 GMT 16.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، قبيل الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إلى روسيا، أن السلام والاستقرار في جنوب القوقاز يمثلان أهمية بالغة لروسيا، وأن موسكو على استعداد لتقديم المساعدة في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
وجاء في البيان: "إن السلام والاستقرار في جنوب القوقاز يمثلان أهمية بالغة بالنسبة لنا. وكما في السابق، نحن على استعداد لتقديم المساعدة المطلوبة في تطبيع العلاقات بشكل كامل بين أذربيجان وأرمينيا".
وتابع: "بما في ذلك مسائل إبرام معاهدة سلام، وترسيم الحدود، وفتح قنوات الاتصال".
وحول أن روسيا تنظر إلى زيارة بيراموف (وزير الخارجية الأذربيجاني) في سياق استمرار الحوار القائم على الثقة، أضاف البيان: "ننظر إلى زيارة جيهون بيراموف المرتقبة في سياق استمرار الحوار السياسي الروسي الأذربيجاني القائم على الثقة وتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
الخارجية الروسية: سنواصل حماية محطة زابوروجيه النووية
أمس, 21:42 GMT
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت سابق، انتقد البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن علييف، خلال مداخلته عبر الفيديو في القمة الأوروبية المنعقدة في يريفان، أشار إلى أن هذه المؤسسة لا تسهم في دفع عملية السلام، بل تقوضها.

كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال 5 سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".
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